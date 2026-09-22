Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

Deze eerste interlandbreak van het seizoen duurt langer dan gewoonlijk. Drie weken lang krijgen clubs de kans om spelers die niet werden opgeroepen rust te gunnen en anderen opnieuw op niveau te brengen richting de hervatting van de Jupiler Pro League.

Dat geldt voor alle ploegen, en dus ook voor Standard. Vincent Euvrard zal willen voortbouwen op de offensieve progressie van de voorbije weken, maar moet tegelijk defensief bijsturen. Vooral op stilstaande fases loopt het mis: zes van de twaalf tegendoelpunten vielen op die manier.

Er is dus nog werk aan de winkel voor de Rouches. De komende drie weken worden in zekere zin een nieuwe voorbereidingsperiode, waarin onder meer Andi Zeqiri, Dimitri Lavalée en Laurens Goemaere opnieuw volledig fit moeten geraken. Zij kwamen tot dusver nog niet in actie. Als afsluiter wacht bovendien een stevige test.

Standard oefent tegen RC Lens

Net zoals veertien maanden geleden, toen Standard zijn zomerstage in Le Touquet afsloot onder Mircea Rednic, trekken de Luikenaars opnieuw naar La Gaillette. Op vrijdag 2 oktober spelen ze daar een oefenwedstrijd tegen RC Lens.

Destijds eindigde het duel op 2-2, nadat Standard al na vijf minuten met 0-2 voor stond. Standard zal het oefenduel uiteraard zonder zijn internationals afwerken. Epolo, Fosso, Ilaimaharitra, Drammeh en Ayensa zijn er niet bij. Verschillende spelers uit de U23-kern zullen daarom aansluiten om de groep aan te vullen.

Voor de Rouches staat vooral de voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen Sporting Charleroi centraal, die negen dagen later op het programma staat.





Ook voor Lens wordt het een interessante test. De ploeg van Thorgan Hazard ontvangt op 9 oktober Olympique Lyon in de Ligue 1 en neemt het vier dagen later in de Champions League op tegen Sporting CP.