Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

De trainerswissel bij KV Kortrijk blijft voor discussie zorgen. Michiel Jonckheere moest onlangs vertrekken ondanks de promotie naar de Jupiler Pro League, waarna Christophe Lepoint tijdelijk overnam. In zijn eerste wedstrijd als interim-coach boekte Kortrijk meteen zijn eerste zege van het seizoen: 1-0 tegen SK Beveren.

Toch viel vooral de manier waarop de staf na het vertrek van Jonckheere verderging niet bij iedereen in goede aarde. Stijn Stijnen uitte stevige kritiek op de houding van de technische staf en op de communicatie van de club, in de podcast Ongefilterd.

“Er zijn heel veel dingen bij de staf van KV Kortrijk die mij hebben gestoord deze week”, klonk het. Vooral het feit dat de assistenten bleven en de club kort daarna nog een ploegfoto maakte met de staf, vond hij ongelukkig. “Wacht daar even mee, hé.”

Deschacht gaat in de tegenaanval

Olivier Deschacht was het daar totaal niet mee eens. “Dat is toch bullshit wat je nu zegt? Jij zou echt mee opstappen? Iedereen is begonnen als T2”, reageerde hij.

Stijnen nuanceerde daarop dat hij niet per se vond dat de stafleden ontslag hadden moeten nemen. Zijn punt ging volgens hem vooral over de manier waarop ze zich opstelden na het vertrek van Jonckheere. “Als ze de keuze maken om het over te nemen, heb dan een beetje meer respect voor uw voorganger die vijf à zes dagen ervoor is opgestapt”, stelde hij.

Nainggolan spreekt over “mes in de rug”

Ook een uitspraak van Lepoint viel slecht. Volgens Stijnen had de interim-coach zich na de zege tegen Beveren afgevraagd waarom er nog iets veranderd zou moeten worden als Kortrijk zaterdag won. Dat zette kwaad bloed. “Ben je daar dan al langer mee bezig?”, vroeg Stijnen zich af.





Radja Nainggolan ging nog een stap verder. Volgens hem voelt zo’n uitspraak voor Jonckheere bijzonder hard aan. “Dat is nog eens een extra mes in de rug steken bij Jonckheere.” De sportieve zege tegen Beveren bracht Kortrijk dus wel punten, maar de nasleep van het ontslag van Jonckheere blijft voor onrust zorgen.