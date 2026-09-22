Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De trainerswissel bij KV Kortrijk blijft voor discussie zorgen. Michiel Jonckheere moest onlangs vertrekken ondanks de promotie naar de Jupiler Pro League, waarna Christophe Lepoint tijdelijk overnam. In zijn eerste wedstrijd als interim-coach boekte Kortrijk meteen zijn eerste zege van het seizoen: 1-0 tegen SK Beveren.

Toch viel vooral de manier waarop de staf na het vertrek van Jonckheere verderging niet bij iedereen in goede aarde. Stijn Stijnen uitte stevige kritiek op de houding van de technische staf en op de communicatie van de club, in de podcast Ongefilterd.

“Er zijn heel veel dingen bij de staf van KV Kortrijk die mij hebben gestoord deze week”, klonk het. Vooral het feit dat de assistenten bleven en de club kort daarna nog een ploegfoto maakte met de staf, vond hij ongelukkig. “Wacht daar even mee, hé.”

Deschacht gaat in de tegenaanval

Olivier Deschacht was het daar totaal niet mee eens. “Dat is toch bullshit wat je nu zegt? Jij zou echt mee opstappen? Iedereen is begonnen als T2”, reageerde hij.

Stijnen nuanceerde daarop dat hij niet per se vond dat de stafleden ontslag hadden moeten nemen. Zijn punt ging volgens hem vooral over de manier waarop ze zich opstelden na het vertrek van Jonckheere. “Als ze de keuze maken om het over te nemen, heb dan een beetje meer respect voor uw voorganger die vijf à zes dagen ervoor is opgestapt”, stelde hij.

Nainggolan spreekt over “mes in de rug”

Ook een uitspraak van Lepoint viel slecht. Volgens Stijnen had de interim-coach zich na de zege tegen Beveren afgevraagd waarom er nog iets veranderd zou moeten worden als Kortrijk zaterdag won. Dat zette kwaad bloed. “Ben je daar dan al langer mee bezig?”, vroeg Stijnen zich af.

Radja Nainggolan ging nog een stap verder. Volgens hem voelt zo’n uitspraak voor Jonckheere bijzonder hard aan. “Dat is nog eens een extra mes in de rug steken bij Jonckheere.” De sportieve zege tegen Beveren bracht Kortrijk dus wel punten, maar de nasleep van het ontslag van Jonckheere blijft voor onrust zorgen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk
Stijn Stijnen

Meer nieuws

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
1
Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

18:30
3
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

19:20
Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

18:00
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
2
Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

16:30
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

15:30
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

15:00
OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

14:30
Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

11:30
4
Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

14:00
Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

14:00
2
Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

13:32
2
Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

13:00
2
Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Analyse

Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op

12:00
4
Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

12:50
Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

12:30
2
Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

11:00
13
Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

10:30
De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

10:00
8
Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

09:30
3
Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

09:00
9
📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

08:30
Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

07:30
7
Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

08:00
Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

07:00
Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

06:15
Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

22:30
2
Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

22:30
Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

23:04
3
Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

22:15
1
Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

22:00
1
"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

21:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Pegel Pegel over Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff RememberLierse RememberLierse over Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie RememberLierse RememberLierse over Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk TatstOn TatstOn over Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit TatstOn TatstOn over Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste" trivece trivece over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend TatstOn TatstOn over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved