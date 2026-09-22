'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

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Ryotaro Ito is opnieuw in beeld bij STVV. De Japanse middenvelder zag een transfer naar Blackburn Rovers mislukken, maar kan mogelijk terugkeren naar Sint-Truiden. Ook Celta de Vigo toont belangstelling. Al is er nog meer concurrentie opgedoken.