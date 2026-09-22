'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'
Foto: © photonews
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Ryotaro Ito is opnieuw in beeld bij STVV. De Japanse middenvelder zag een transfer naar Blackburn Rovers mislukken, maar kan mogelijk terugkeren naar Sint-Truiden. Ook Celta de Vigo toont belangstelling. Al is er nog meer concurrentie opgedoken.

Manuel Gonzalez

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

Ryotaro Ito is (nog steeds) op zoek naar een nieuwe club. De 28-jarige Japanner sloeg vorig seizoen de poort van Stayen achter zich dicht, maar heeft nog steeds geen nieuwe werkgever gevonden.  STVV haalde Ito in 2023 weg bij het Japanse Albirex Niigata. De éénvoudig Japans international groeide de voorbije drie seizoenen uit tot één van de smaakmakers op Stayen. 

Dat is duidelijk te zien aan zijn marktwaarde. STVV betaalde destijds één miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Transfermarkt schat zijn marktwaarde ondertussen op zes miljoen euro. De Kanaries probeerden vorig seizoen het contract van Ito te verlengen, maar zonder succes. De Japanner gaf aan dat hij een volgende stap in zijn carrière wil zetten. En die volgende stap zou in één van de Europese topcompetities moeten liggen. 

Ook KAA Gent deed Ryotaro Ito een voorstel

Ondertussen heeft Ito nog steeds geen nieuwe club. Enkele Qatarese clubs deden de Japanner een concreet voorstel, maar Ito besloot niét voor de centen te kiezen en in Europa te blijven. Tijdens de laatste dagen van de zomermercato kwamen twee Belgische clubs aankloppen. KAA Gent deed Ito een contractvoorstel, terwijl ook STVV een nieuwe poging deed om Ito op Stayen te houden. Ito gaf (wederom) aan dat een terugkeer naar de Jupiler Pro League niét op zijn verlanglijstje staat. Ondertussen zijn de transfermarkten quasi overal gesloten. Ito kan als vrije speler aansluiten bij een nieuwe club.

De Duitse media weten dat Hamburger SV en Borussia Mönchengladbach in contact staan met (de entourage van) de Japanner. Blackburn Rovers was in augustus dan weer héél concreet, maar de Engelse traditieclub is afgehaakt. Ito onderhoudt de conditie ondertussen individueel. Al hoeven we er geen tekening bij te maken dat een oplossing héél dringend wordt. Zien we de Japanner dan toch nog terug op de Belgische voetbalvelden? 

Ryotaro Ito is opnieuw in beeld bij STVV. De Japanse middenvelder zag een transfer naar Blackburn Rovers mislukken, maar kan mogelijk terugkeren naar Sint-Truiden. Ook Celta de Vigo toont belangstelling.

Ito opnieuw gesignaleerd in Sint-Truiden

Ryotaro Ito lijkt nog steeds geen nieuwe club gevonden te hebben voor dit seizoen. De 28-jarige Japanner wordt opnieuw in de omgeving van Sint-Truiden gesignaleerd en zou volgens Het Belang van Limburg medisch getest worden bij STVV. Daarmee komt een verrassende terugkeer naar de Jupiler Pro League opnieuw in beeld voor de Japanner.

De transfer naar Blackburn Rovers sprong eerder af. De Japanner zou niet door de medische proeven geraakt zijn. Intussen zijn ook Celta de Vigo en STVV mogelijke bestemmingen. Bij de Spaanse club viel Iago Aspas geblesseerd uit, waardoor Ito een optie zou zijn.

Contract afgelopen en transfervrije status

Ito stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij STVV, nadat hij overkwam van Albirex Niigata. Zijn contract liep in juni 2026 af. De aanvallende middenvelder is daardoor transfervrij, al blijft de concrete toekomst onduidelijk.

Clubgeschiedenis van de Japanse middenvelder
Ito begon zijn profcarrière bij Urawa Red Diamonds en speelde vervolgens op huurbasis voor Mito HollyHock en Oita Trinita. Daarna trok hij naar Albirex Niigata, waar hij zich verder ontwikkelde. In 2023 volgde zijn overstap naar STVV. De Japanner kwam ook één keer uit voor de nationale ploeg van Japan. Bij STVV groeide hij uit tot een belangrijke offensieve speler en dat zijn de Kanaries niet vergeten, waardoor hij mogelijk toch nog een kans krijgt.

Sterke prestaties bij STVV

Het seizoen 2025-2026 was statistisch bijzonder sterk. Volgens FotMob scoorde Ito tien keer en leverde hij vijf assists in de Belgische competitie. Hij kwam in 35 wedstrijden in actie en verzamelde 2.838 speelminuten.

Volgens de informatie van Het Belang van Limburg wordt Ito de komende dagen medisch onderzocht. Toch is een terugkeer nog niet zeker: ook Celta de Vigo blijft een mogelijke bestemming. De komende gesprekken moeten duidelijk maken waar de toekomst van de kleine spelmaker ligt.

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