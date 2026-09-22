Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”
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Francesco Totti is ondertussen al negen jaar gestopt als profvoetballer. Toch kreeg het clubicoon van AS Roma enkele jaren na zijn pensioen enkele opmerkelijke aanbiedingen.

Francesco Totti stopte op zijn veertigste met profvoetbal. Het clubicoon van AS Roma debuteerde in 1993 voor de Romeinen en bleef zijn club gedurende zijn hele carrière trouw. 

In zijn biografie komt de ondertussen 49-jarige Italiaan met een héél opvallende anekdote op de proppen. Totti kreeg vijf jaar na zijn pensioen twee héél concrete aanbiedingen om een comeback te maken.

Francesco Totti kon een comeback maken in de Serie A

Meer zelfs:  die comeback zou er eentje geweest zijn op het hoogste Italiaanse niveau. Al was het niet AS Roma dat een poging deed om een absolute stunt te verwezenlijken. 

"Ik kreeg aanbiedingen van Como 1907 en Genoa CFC om terug te komen uit voetbalpensioen", aldus Totti. "Uiteindelijk heb ik geweigerd. Waarom? Ik zou ouder geweest zijn dan de coaches."

Como 1907 en Genoa CFC kwamen van een kale reis terug

Die coaches waren trouwens bekende gezichten voor Totti. Cesc Fabregas en Alberto Gilardino waren de coaches die Totti probeerden te overtuigen om een comeback te maken.

"Ik vond het gestoord dat ze nog aan me dachten", besluit Totti. "En ik spreek de absolute waarheid. Dit is geen mythe of een verhaaltje dat ik vertel om aandacht te zoeken."

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