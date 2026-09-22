Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit
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Anderlecht zag afgelopen zomer opnieuw heel wat spelers andere oorden opzoeken. Voor sommigen kwam die transfer precies op het juiste moment: ze vonden snel een basisplaats, kregen vertrouwen en lijken hun carrière weer op de rails te hebben. Anderen wachten daarentegen nog op hun doorbraak, kampen met blessures of kregen al de nodige kritiek. Van Yari Verschaeren en Nathan Saliba tot Luis Vazquez en Thorgan Hazard...

Ex-Anderlecht-spelers kennen uiteenlopende start bij nieuwe clubs

Heel wat voormalige spelers van RSC Anderlecht kozen de voorbije transferperiode voor een nieuw avontuur. Terwijl sommigen meteen hun stempel drukken bij hun nieuwe werkgever, moeten anderen voorlopig geduld oefenen of kampen ze met een moeilijke aanpassing. Een overzicht van de prestaties van onder meer Nathan De Cat, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard en Luis Vazquez.

Nathan De Cat wacht op nieuwe kans bij Hoffenheim

De keuze van Nathan De Cat voor Hoffenheim leek op papier verstandig. In plaats van onmiddellijk naar een Europese topclub te trekken, koos hij voor een ploeg uit de Duitse subtop. Daar zou hij in een minder veeleisende omgeving rustig kunnen groeien.

Zijn eerste weken verlopen evenwel moeizaam. De Cat bleef in de voorbije twee Bundesliga-wedstrijden negentig minuten op de bank en ook zijn basisplaats in Europa draaide uit op een tegenvaller. In de beker leverde hij wel een assist af, voorlopig zijn enige beslissende actie. De interlandbreak komt dus op een welkom moment om de knop om te draaien.

Nathan Saliba maakt meteen indruk bij Villarreal

Voor Nathan Saliba is het verhaal helemaal anders. De Canadese middenvelder had nauwelijks aanpassingstijd nodig bij Villarreal en groeide er snel uit tot een vaste waarde in de basiself. Bij de Spaanse club lijken ze bijzonder tevreden met hun transfer.

Ook Anderlecht volgt zijn ontwikkeling ongetwijfeld met belangstelling. Paars-wit bedong een percentage op een toekomstige doorverkoop, waardoor een sterke periode van Saliba in Spanje later nog financieel interessant kan worden.

Keisuke Goto scoort nog niet in de Bundesliga

Keisuke Goto begon nochtans uitstekend aan zijn avontuur bij Freiburg. Net zoals eerder op Stayen scoorde de Japanse spits twee keer in zijn eerste twee Europese kwalificatiewedstrijden.

In de Bundesliga loopt het voorlopig minder vlot. Goto viel vier keer in, maar wacht nog op zijn eerste competitietreffer. Na de interlandbreak begint Freiburg aan de Conference League, een competitie waarin de voormalige spits van STVV mogelijk meer speelminuten krijgt.

Luis Vazquez krijgt kritiek na pijnlijke misser bij Birmingham City

Birmingham City betaalde 3,5 miljoen euro voor Luis Vazquez, maar de Argentijnse aanvaller heeft die investering nog niet kunnen verantwoorden. In acht optredens in de Championship bleef hij zonder doelpunt.

Daar kwam afgelopen weekend nog een bijzonder opvallende misser bij. Vazquez liet een uitgelezen kans onbenut en kreeg daarvoor heel wat kritiek in Engeland. Bij Anderlecht zullen weinig supporters daar nog van opkijken.

César Huerta maakt rentree in Mexico

Chino Huerta keerde deze zomer terug naar Mexico, maar kon zich bij Pumas nog amper tonen. De aanvaller bleef last ondervinden van pubalgie en miste daardoor een groot deel van de voorbereiding en seizoensstart.

Dit weekend maakte Huerta wel zijn eerste minuten van het seizoen. Hij viel in tegen Atlas Guadalajara en zette zo een eerste stap in zijn terugkeer. Trainer Esteban Solari reageerde tevreden op zijn rentree.

Cédric Hatenboer meteen vaste pion bij Sparta Rotterdam

Het avontuur van Cédric Hatenboer bij Anderlecht draaide niet uit zoals gehoopt. Dat had volgens de beschikbare signalen vooral te maken met menselijke en randzaken, eerder dan met zijn voetballende kwaliteiten.

In Nederland lijkt de middenvelder opnieuw zijn draai te hebben gevonden. Bij Sparta Rotterdam werd Hatenboer meteen een vaste basisspeler. Voor Anderlecht is zijn vertrek geen groot gemis, maar zijn snelle integratie in de Eredivisie valt wel op.

Verschaeren Yari
© photonews

Yari Verschaeren bevestigt goede start bij Sampdoria

Zoals eerder al gemeld, heeft Yari Verschaeren zich snel in de basiself van Sampdoria gespeeld. De voormalige spelmaker van Anderlecht was betrokken bij de eerste drie competitiegoals van zijn ploeg.

Sampdoria boekte afgelopen weekend zijn eerste zege van het seizoen. Verschaeren stond opnieuw aan de aftrap en bevestigt daarmee zijn groeiende belang bij de Italiaanse club.

Thorgan Hazard zoekt nog naar zijn beste vorm bij Lens

Anderlecht verlengde het contract van Thorgan Hazard niet, omdat hij niet volledig binnen het profiel van Antoine Sibierski en Vitor Bruno leek te passen. Ondanks zijn behoorlijke statistieken ontstond de indruk dat zijn beste jaren achter hem lagen.

Zijn transfer naar RC Lens, een ploeg die meedraait in de top van de Ligue 1 en Champions League-voetbal speelt, kwam daardoor als een verrassing. Hazard kreeg in Noord-Frankrijk al kritiek en oogt nog niet volledig wedstrijdfit. Hij startte voorlopig slechts één keer in de basis.

Rits en Tajaouart winnen ritme, N'Diaye en Vroninks kennen zorgen

Moussa N'Diaye wacht bij Werder Bremen nog op zijn officiële debuut. De verdediger wordt gehinderd door een blessure. Ibrahim Kanaté begon dan weer veelbelovend bij Kaiserslautern, waar hij bij zijn debuut als Man van de Match werd verkozen.

Sindsdien was Kanaté niet meer beslissend in de 2. Bundesliga, al stond hij afgelopen weekend voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap. Mats Rits speelde bij Beerschot de volledige wedstrijd en lijkt stilaan weer het nodige wedstrijdritme te vinden.

Anas Tajaouart is dan weer aan een sterke reeks bezig bij RAAL. Hij startte twee keer op rij en leverde een assist af in de overwinning tegen Kortrijk. Aan de andere kant beleefde Basile Vroninks een bijzonder zwakke eerste helft tegen de Leuvenaars. Hij werd afgelopen weekend dan ook buiten de selectie gelaten.

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