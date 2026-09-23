'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'
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Hebt u al gehoord van Haine Eames? Als dat nog niet het geval is, dan zou dat de komende weken of maanden wel eens snel kunnen veranderen. Belgische ploegen willen er de Australische sensatie namelijk heel graag bij hebben. Een aanbod uit de MLS werd al geweigerd en Europa zou wel eens de volgende bestemming kunnen worden voor Haine Eames.

De 18-jarige aanvallende middenvelder Haine Eames blijft een van de meest nauwlettend gevolgde talenten in internationale transferkringen. De Australische U20-international van de Central Coast Mariners staat dan ook in de belangstelling van vele clubs.

De speler wordt in Australië gezien als een van de spelers met het grootste potentieel in zijn leeftijdscategorie en hij blijft dus logischerwijze veel belangstelling vanuit het buitenland trekken. De jongeling was twee jaar geleden al de jongste profvoetballer in de A-League.

Jonge spelmaker in belangstelling van Belgische teams

Nu maakt hij grote sier met de Central Coast Mariners, waardoor er verschillende aanbiedingen voor hem binnen komen. Volgens Football 360 zou de speler ondertussen al een aanbod uit de MLS hebben geweigerd, terwijl er veel Europese ploegen interesse in hem hebben.

Zowel het kamp van de speler als de Central Coast Mariners wees het voorstel vanuit de MLS af, omdat het project en de financiële voorwaarden niet aansloten bij zijn beoogde carrièrepad. Nu de overstap naar de MLS van de baan is, zijn scouts uit Europese competities die sterk inzetten op talentontwikkeling – met name de Duitse 2. Bundesliga, de Belgische Pro League en Portugese clubs – de speler intensiever live gaan volgen.

Haine Eames en Central Coast Mariners willen hoog mikken

Ingewijden benadrukken dat er rond Eames een zorgvuldige, discrete strategie wordt gehanteerd om onnodige ruis te vermijden en zijn sportieve ontwikkeling als enige prioriteit te behouden. Formele gesprekken met geïnteresseerde Europese clubs zullen pas van start gaan wanneer er een passend sportief project in het vooruitzicht ligt.

Toch wordt een mogelijke overstap naar een Europese (top)club concreter. De speler ligt nog tot juni 2030 onder zeil bij de Central Coast Mariners in de A-League, waardoor er zeker nog geen haast is bij een mogelijke transferdeal.

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