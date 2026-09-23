Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf
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De interlandbreak betekent voor heel wat spelers uit de Jupiler Pro League eindelijk enkele dagen rust. Voetballers die niet werden opgeroepen voor een nationale ploeg kregen van hun clubs afgelopen weekend vrijaf, al verschilt de duur van die pauze sterk van ploeg tot ploeg. En dus geven we u graag even een overzichtje.

Na een bijzonder drukke periode sinds begin juli - en voor de Europese deelnemers zelfs sinds eind juni - komt die onderbreking als geroepen. Sommige spelers gebruikten de vrije dagen voor een vakantie of tijd met de familie. 

Standard en Club Brugge kozen voor een relatief korte onderbreking. Vincent Euvrard gaf zijn spelers na de wedstrijd van vrijdag vier dagen vrij. De Rouches worden woensdag opnieuw verwacht op de academie Dreyfus in Angleur.

Standard en Club Brugge geven vier dagen rust

Bij Club Brugge kregen de spelers na het duel van zondag eveneens vier vrije dagen. Ivan Leko ziet zijn groep vrijdag terug in Westkapelle, waar Blauw-Zwart de voorbereiding op de volgende competitiewedstrijd hervat.

KAA Gent, dat mee aan de leiding staat, kreeg van trainer Rik De Mil vijf dagen vrij. De Buffalo's trainen vanaf donderdag opnieuw samen. "Zijn er die een hele week of tien dagen krijgen? Waar moet ik tekenen?", kon er een lachje af bij Christian Burgess daarover.

Langere pauze bij Anderlecht en Charleroi

Bij Union SG en Racing Genk werd gekozen voor zes dagen rust. David Hubert en Jess Thorup willen hun spelers zo de kans geven om de batterijen op te laden na de intensieve competitiestart. De langste onderbreking is er bij de twee 'Sportings'. Zowel Anderlecht als Charleroi gaven hun spelers liefst acht vrije dagen. Daarover was ook wat te doen onder de analisten.

Die aanpak moet ervoor zorgen dat de spelersgroep fris aan de volgende fase van het seizoen kan beginnen. Niet elke club plant de vrije dagen op dezelfde manier in. Bij sommige teams worden de rustdagen gespreid en volgt er volgende week nog een extra vrije dag. Tijdens deze langere interlandperiode werken alle clubs ook minstens één oefenwedstrijd af.

De Jupiler Pro League hervat in het weekend van 9, 10 en 11 oktober. Dan moeten de trainers opnieuw rekenen op een fitte groep, met uitzondering van de internationals die pas later terugkeren van hun verplichtingen met de nationale ploeg.

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