Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal
Foto: © photonews
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Club Brugge zal Joel Ordoñez voor de rest van het kalenderjaar moeten missen. De verdediger onderging alsnog een operatie aan de voet. Maar deze keer staat er wel een héél duidelijke deadline op zijn terugkeer.

Nog even herhalen: Joel Ordoñez keerde terug van het WK met een breuk in het middenvoetsbeentje . Club Brugge koos aanvankelijk voor een conservatieve behandeling en géén operatie. 

Ondertussen ging de 20-voudig Ecuadoriaans international wél onder het mes. Die operatie bleek noodzakelijk om de blessure volledig te verhelpen. Enige bijwerking: drie maanden extra revalidatie.

Joel Ordoñez zal pas in 2027 zijn terugkeer kunnen maken

De medische staf van blauw-zwart schat de terugkeer van Ordoñez op eind december. In het Nederlands: de 22-jarige verdediger is pas in 2027 - na een winterse voorbereiding - opnieuw inzetbaar voor wedstrijden. 

Op dit moment is de verlengde afwezigheid van Ordoñez geen al te groot probleem voor Club Brugge. Brandon Mechele en nieuwkomer Lee Han-beom doen het uitstekend in het hart van de blauw-zwarte defensie. 

Mechele Brandon - Lee Hanbeom
© photonews

Met Jorne Spileers kan er zelfs geroteerd worden zonder aan kwaliteit in te boeten. Maar dan mag er natuurlijk niets gebeuren. De spoeling is na het voorgenoemde drietal héél dun, jong en bijgevolg onervaren. 

De nieuwe deadline voor Ordoñez moét dan ook gehaald worden. Zeker omdat Han-beom in januari met Zuid-Korea naar de Asia Cup. In het slechtste geval is de verdediger pas begin of zelfs midden februari terug in Brugge. 

De nieuwe deadline voor Joel Ordoñez is héél belangrijk voor Club Brugge én voor de speler

Maar dat is niet alles. Ordoñez zag afgelopen zomer wederom een transfer door de neus geboord. Aston Villa en Crystal Palace hadden een akkoord met Club Brugge én de speler. De medische situatie zorgde er uiteindelijk voor dat beide Engelse clubs afhaakten.

Een sterke tweede helft van het seizoen zal ervoor zorgen dat Ordoñez komende zomer opnieuw gesolliciteerd worden. En dat blauw-zwart alsnog langs de kassa kan passeren voor de 22-jarige verdediger.

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