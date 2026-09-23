'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'
Foto: © photonews
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Club Brugge is goed aan het seizoen begonnen met 18 op 21. En zo lijken ze bij blauw-zwart een stevige zomermercato toch vrij tot zeer goed zijn doorgekomen. Ondertussen wordt ook al gekeken naar de volgende transfermercato's en daarbij liggen al een paar pistes op tafel. Nu wordt ook aan Germán Valera van Elche gedacht.

Germán Valera maakt indruk bij het Spaanse Elche CF. Daardoor zijn er verschillende ploegen die hem er heel graag zouden bijwillen hebben. De 24-jarige Spaanse speler zou volgens Spaanse media ook in de belangstelling staan van Club Brugge.

Er zijn stevige kapers op de kust, want de Spaanse (sub)top heeft hem natuurlijk ook op de radar staan en met Sporting Club de Portugal is er vanuit Lissabon nog een tweede ploeg bijzonder concreet geïnteresseerd in Valera.

German Valera staat in de belangstelling van Club Brugge en Sporting Lissabon

De 24-jarige winger heeft nog een contract tot juni 2027, waardoor hij deze winter een koopje kan worden of volgende zomer zelfs een gratis transfer kan worden. Aan Club Brugge om dus zo snel mogelijk te handelen om hem in te lijven.

Vorig seizoen scoorde hij vier keer en gaf hij vijf assists in 37 wedstrijden over alle competities heen voor Elche. Dit seizoen zit hij al aan één doelpunt in zeven wedstrijden. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is niet minder dan zes miljoen euro, waardoor hij niet goedkoop is.

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