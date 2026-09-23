Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

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KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.