Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik
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KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.

Aernout Van Lindt

Storm is nog niet gaan liggen in Oostende

De storm is nog niet gaan liggen in Oostende, zoveel is duidelijk. Voetbal Vlaanderen heeft naar de zaak gekeken en geoordeeld dat er geen voorlopige bewarende maatregelen moeten worden genomen. Het Vlaams Sporttribunaal zal het dossier ten gronde bekijken en later met een oordeel ten gronde komen.

"Als club hebben we kennisgenomen van de klacht wegens grensoverschrijdend gedrag die werd neergelegd bij Voetbal Vlaanderen, en de berichtgeving hierover in de pers. ​Wij verlenen onze volledige medewerking aan het lopende onderzoek om de feiten op een correcte en objectieve manier te laten ophelderen."

"​Uit respect voor het lopende onderzoek, de betrokken partijen en de privacy, wensen we op dit moment geen verdere mededelingen te doen of inhoudelijk te reageren. We vragen met klem om de sereniteit en het onderzoek te respecteren.​ Zodra er meer nieuws is of het onderzoek is afgerond, zal de club indien nodig communiceren via officiële kanalen", aldus Oostende op de sociale media dit weekend.

KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.

Vrijdag stond er normaal gezien een Algemene Vergadering op de agenda bij KV Diksmuide, maar die is verboden voor de ondernemingsrechtbank van Brugge. De rechtbank bepaalde ook dat er de komende 30 dagen geen beslissing mag worden genomen of verklaring mag worden afgelegd die de naam van een betrokken bestuurslid verder kan schaden.

De uitspraak was de zoveelste woelige episode in een turbulente week op Oostende. Eerder deze week stapten drie bestuurders van voetbalclub KV Diksmuide Oostende op na de klachten van grensoverschrijdend gedrag van een andere bestuurder. Dat weet VRT NWS te melden alvast.

Zware aantijgingen richting bestuurslid, drie anderen stappen op bij Diksmuide-Oostende

De fusieclub wilde het bestuurslid schorsen, maar daar waren de drie bestuurders in kwestie het niet mee eens - ook al waren de klachten zeer ernstig. Het zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Uiteindelijk zijn de bestuurders toch zelf vertrokken.

Het bestuurslid tegen wie de klacht is ingediend? Die heeft nu ook een klacht ingediend voor laster en eerroof. De beschuldigingen gaan sowieso over een tijd van voor de fusie tussen Diksmuide-Merkem en KV Oostende, maar het toont wel aan dat er binnen de club ook onduidelijkheid heerst. En beslissingen kunnen er dus niet genomen worden.

Sportief trekken ze er zich bij Diksmuide-Oostende weinig van aan

Ondertussen moest het team ook gewoon voetballen dit weekend. Er werd gespeeld op bezoek bij Racing Gent en de Ratten kwamen in de eerste helft op voorsprong, waardoor het ook meteen 1-0 was bij de rust. Na de pauze zette Diksmuide-Oostende orde op zaken en zo won het nog met 1-2.

Op die manier heeft het team nu 9 op 12 in de Tweede Amateurklasse A. Enkel Eendracht Aalst-Lede staat voorlopig voor de Kustboys met 10 op 12, maar het seizoen is natuurlijk nog maar pas begonnen en er zijn nog 26 speeldagen te spelen.

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