Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

STVV zit na de nederlaag tegen Westerlo met meer vragen dan alleen het resultaat. Robert-Jan Vanwesemael gaf na afloop aan dat de spelers niet altijd uitvoerden wat coach Frédéric De Meyer had gevraagd. De trainer zelf ontkent dat probleem niet.

“Ja, natuurlijk. Het is een probleem als spelers bepaalde dingen niet uitvoeren”, zegt De Meyer. Volgens hem speelde dat een week eerder ook al, al benadrukt hij dat het niet voor iedereen gold.

Niet alles kan vooraf vastliggen

De Meyer wil dat STVV blijft voetballen en van achteruit probeert op te bouwen. Dat brengt volgens hem automatisch risico’s met zich mee. Tegelijk verwacht hij dat spelers op het veld zelf situaties leren lezen.

“Voetbal is geen PlayStation: je kunt niet alles vooraf bepalen”, stelt hij. Soms ziet een speler een bepaalde ruimte, terwijl er op datzelfde moment elders een betere oplossing ligt.

Tegen Westerlo liep dat bij het eerste tegendoelpunt fout. Volgens De Meyer begon de fase bij de doelman, maar werd de situatie daarna gewoon slecht uitgevoerd. “Op dat moment maakte een van onze spelers niet de juiste keuze en daar krijgen we een doelpunt uit tegen.”

Toch wil de coach niet dat zijn ploeg daarom plots alle risico uit het spel haalt. STVV beschikt volgens hem niet over het type targetspits waar voortdurend lange ballen naartoe kunnen worden gespeeld.





STVV moet blijven durven voetballen

Net daarom wil De Meyer dat zijn ploeg de eerste pressinglijn van de tegenstander probeert uit te spelen. Tegen Westerlo lukte dat op bepaalde momenten ook goed. “Wij moeten durven voetballen, want we hebben geen targetspits om voortdurend lange ballen naartoe te spelen”, legt hij uit.

Westerlo zette hoog druk en zakte daarna snel terug zodra STVV de eerste lijn kon breken. De Meyer zag daarin zowel goede als slechte momenten. “Die kwaliteit hebben onze spelers ook. Op bepaalde momenten lukte dat goed, op andere momenten niet.”

Voor De Meyer ligt de opdracht nu dus niet in het volledig omgooien van de speelwijze, maar in het beter uitvoeren ervan. De intentie om te voetballen wil hij behouden. Alleen moeten de keuzes aan de bal scherper, want tegen Westerlo werd één verkeerde beslissing meteen afgestraft.