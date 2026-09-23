De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht is op dit moment de 'best of the rest'. Dat is toch ook de slotsom van zowat alle analisten. Zij zien stilaan beterschap bij paars-wit, al is het toch ook nog niet altijd even goed of sierlijk te noemen allemaal. Vele meningen, vele gedachten? Dat hoort er bij. En Anderlecht is er uiteraard ook nog altijd niet, maar de vijfde plaats doet dromen.

De top-4 staat er momenteel goed voor. Union SG en KAA Gent verloren nog niet en pakten 19 op 21, terwijl Charleroi verloor van Union en Club Brugge verloor van KAA Gent en verder 18 op 18 wisten te pakken. De clubs staan er zo goed voor.

Op de vijfde plaats met dertien punten op dit moment RSC Anderlecht. Doordat ze Zulte Waregem klopten staan ze nu alleen op die vijfde plaats en zijn ze de eerste achtervolger van de vier clubs die helemaal bovenaan staan bij de eerste interlandbreak.

Peter Vandenbempt lyrisch: beste wedstrijd van Anderlecht tot dusver

Peter Vandenbempt was eerder deze week al lyrisch over het voetbal van Anderlecht tegen Essevee. "Anderlecht speelde met voorsprong zijn beste wedstrijd van het seizoen tegen Zulte Waregem. Het was aantrekkelijker dan de match tegen Kortrijk bijvoorbeeld."

"Er zat veel drive en snelheid in de acties, veel kansen en vloeiend voetbal. Coach Bruno legt de lat heel hoog wat inspanningen betreft", klonk het in Vandenbempt. Dat ze vijf kilometer meer aflegden dan Zulte Waregem is daarbij tekenend.

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En het toont ook dat ze wel nog kans kunnen maken om bijvoorbeeld derde te worden. De kloof met Union SG en Club Brugge is nog groot volgens Vandenbempt, maar de rest zouden ze zeker moeten aankunnen of even goed kunnen worden.

Ook Olivier Deschacht was dan weer lyrisch in Ongefilterd: "Het is opnieuw leuk om naar Anderlecht te kijken. Champagnevoetbal? Ik was heel enthousiast. Ik had een afkeer van de mensen die spraken over het feit dat Bruno zogezegd roteerde tegen Lyon. Hij wilde bepaalde spelers zien, je hebt twaalf nieuwe spelers ..."

anderlecht ontgoocheling
© photonews

"Je wil naar een geheel gaan en daarom je spelers leren kennen. HIj heeft veel geleerd over de wedstrijd tegen Lyon en daar is hij nu aan aan het werken", aldus de gewezen verdediger van paars-wit. Hij lijkt er dus wel in te geloven naar de toekomst toe.

"Ja, er zijn er een paar door de mand gevallen ook natuurlijk. Maar zo kan je naar de basiself toegroeien." Voor Radja Nainggolan is het nog veel te wisselvallig: "Nu praat iedereen opnieuw over Anderlecht naar de top, maar dan volgen er weer een paar slechte wedstrijden. Het gaat op en af."

De top-3 hét doel voor RSC Anderlecht?

De top-3 voor Anderlecht moet dit seizoen het doel worden, Europees voetbal is voor Deschacht dit seizoen minder van belang. En er moet gekieteld worden bij de topploegen, zo vond Deschacht eerder al. Al is niet iedereen even lyrisch.

"Je had het over Club Brugge kietelen. Als Anderlecht dat wil doen, dan ga je toch stilaan schoenmaat 58 nodig hebben. Je wil Anderlecht goed praten. Er is een serieuze gap tussen beide ploegen. Anderlecht brengt op dit moment te weinig op de mat. Het voetbal van achteruit opbouwen? Dat doen ze niet. Het grote plaatje klopt gewoon niet", aldus Nainggolan eerder al.

Ook Sam Kerkhofs liet zich uit over de zaak in 90 Minutes: "Wat ik er van hoorde was dat het echt een goede wedstrijd was van Anderlecht. Ik denk dat het een goede prestaties was. We zien bevestigd wat we de voorbije weken zagen. Een Bentayeb is iemand om op verder te bouwen en stilaan wordt er ook iets gecreëerd."

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