De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

Het gaat heel goed met de Belgische nationale ploeg op het WK in Montréal. Op dinsdag sprokkelden ze opnieuw twee extra medailles en zo lijkt het goed te gaan met Team Belgium. Vic De Smet heeft naast zijn sterke tijdritcapaciteiten nog wat andere gelijkenissen met ene Remco Evenepoel. Hij heeft namelijk een verleden in het voetbal bij diverse ploegen in ons land.

België heeft opnieuw een medaille beet op het WK wielrennen in Montréal. Eerstejaarsjunior Vic De Smet reed een sterke tijdrit over 20,3 kilometer en pakte zilver. Alleen de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval was sneller.

De Smet stond als laatste renner aan de start en zette onderweg meteen scherpe tussentijden neer. Enkel Noval was beter dan hem, al was er op zich nog even spanning dankzij een heel sterke De Smet. Op die manier gaat het WK in Canada als een tierelier voor de Belgen.

Vierde Belgische medaille op WK heeft voetbal-geschiedenis

We zitten al aan vier medailles in Montréal. Met dank dus aan de jonge Vic De Smet onder meer. Dat De Smet in het wielrennen is terechtgekomen? Dat was een paar jaar geleden nog niet eens zo zeker, want de jongeling heeft ook andere talenten.

Hij komt niet uit een wielerfamilie en deed in zijn jonge jaren onder meer aan atletiek, maar ook aan voetbal. Zo speelde hij bij de jeugd van Lokeren, KAA Gent en SK Beveren als rechtsachter, al kon hij ook op andere plaatsen overweg.

Vic De Smet heeft verleden in het voetbal bij Lokeren, Gent en Beveren

Zonder de coronacrisis in 2020 was hij ondertussen misschien wielerprof geworden, maar uit noodzaak koos hij toen voor het wielrennen. "In de Covid-periode stopten de voetbaltrainingen, omdat fysiek contact niet meer mocht. En vond ik in fietsen het ideale alternatief", aldus De Smet in Het Laatste Nieuws.





De rest is geschiedenis. Met een verleden in het voetbal en in de atletiek hoeft het niet te verbazen dat de jongeling een grote motor heeft. In sprints is hij ook vrij snel. Krijgen we na Remco Evenepoel en Greg Van Avermaet een nieuw succesverhaal van een ex-voetballer in het wielrennen?