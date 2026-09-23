Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

Union SG is het dit seizoen opnieuw aan het waarmaken. Ook afgelopen weekend wonnen ze, op bezoek bij Royal Antwerp FC. En dat deden ze opnieuw met een clean sheet. De Brusselaars lijken echt wel klaar voor een mooi seizoen.

Voor de analisten is het duidelijk: Union SG is misschien wel dé ploeg van het seizoensbegin. 19 op 21, zes clean sheets op zeven wedstrijden. Tegen Zulte Waregem kwamen ze met een 0-0 enigszins goed weg en Charleroi kon tegen de Brusselaars scoren.

Maar verder: oppermachtig. Ook in de Europa League werd met grote sier gewonnen van Viktoria Plzen. En dus lijken ze bij Union SG klaar voor een nieuw topseizoen. Met dank ook aan een aantal nieuwe spelers die meteen aan de oppervlakte komen.

Verdediging van Union SG blijft indruk maken in de Jupiler Pro League

Achteraan leek het erop dat er werk aan de winkel was/is na het vertrek van Burgess en de blessures van Sykes en MacAllister, maar er zijn ondertussen alweer andere spelers opgestaan. Met name Sylla is daarbij helemaal aan de oppervlakte gekomen.

"Is dat de sterkte van het team, hun defensief met zes clean sheets in zeven wedstrijden? Je kan er gewoon niet tegen scoren hé", bond Angel Redondo de kat de bel aan in Ongefilterd. Waarop Olivier Deschacht meteen inpikte op de zaak toen Nainggolan opende.

Sylla maakt héél veel indruk op de analisten

"Ik was erover aan het praten met Ollie over hoe goed die Sylla is. Hij is snel, hij is sterk en hij kan een bal spelen", aldus Nainggolan. "Het is er eentje die zal vertrekken voor dertig-veertig miljoen", besefte Deschacht meteen.





"Ik moet mijn woorden over Union SG terugnemen. Ik had gezegd dat ze verzwakt waren, maar dat neem ik terug. Wat ik zie van die Sylla: indrukwekkend. Beter dan Burgess. Een echte leider, en dat op zo'n jonge leeftijd. Hij is sneller, hij is sterker, ... Patris en Guilherme doen het ook heel goed, de backs maken indruk. Ze hebben MacAllister totaal niet gemist."