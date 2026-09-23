Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 361

Union SG is het dit seizoen opnieuw aan het waarmaken. Ook afgelopen weekend wonnen ze, op bezoek bij Royal Antwerp FC. En dat deden ze opnieuw met een clean sheet. De Brusselaars lijken echt wel klaar voor een mooi seizoen.

Voor de analisten is het duidelijk: Union SG is misschien wel dé ploeg van het seizoensbegin. 19 op 21, zes clean sheets op zeven wedstrijden. Tegen Zulte Waregem kwamen ze met een 0-0 enigszins goed weg en Charleroi kon tegen de Brusselaars scoren.

Maar verder: oppermachtig. Ook in de Europa League werd met grote sier gewonnen van Viktoria Plzen. En dus lijken ze bij Union SG klaar voor een nieuw topseizoen. Met dank ook aan een aantal nieuwe spelers die meteen aan de oppervlakte komen.

Verdediging van Union SG blijft indruk maken in de Jupiler Pro League

Achteraan leek het erop dat er werk aan de winkel was/is na het vertrek van Burgess en de blessures van Sykes en MacAllister, maar er zijn ondertussen alweer andere spelers opgestaan. Met name Sylla is daarbij helemaal aan de oppervlakte gekomen.

"Is dat de sterkte van het team, hun defensief met zes clean sheets in zeven wedstrijden? Je kan er gewoon niet tegen scoren hé", bond Angel Redondo de kat de bel aan in Ongefilterd. Waarop Olivier Deschacht meteen inpikte op de zaak toen Nainggolan opende.

Sylla maakt héél veel indruk op de analisten

"Ik was erover aan het praten met Ollie over hoe goed die Sylla is. Hij is snel, hij is sterk en hij kan een bal spelen", aldus Nainggolan. "Het is er eentje die zal vertrekken voor dertig-veertig miljoen", besefte Deschacht meteen.

"Ik moet mijn woorden over Union SG terugnemen. Ik had gezegd dat ze verzwakt waren, maar dat neem ik terug. Wat ik zie van die Sylla: indrukwekkend. Beter dan Burgess. Een echte leider, en dat op zo'n jonge leeftijd. Hij is sneller, hij is sterker, ... Patris en Guilherme doen het ook heel goed, de backs maken indruk. Ze hebben MacAllister totaal niet gemist."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Olivier Deschacht

Meer nieuws

Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

12:30
Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

13:00
Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

12:00
LIVE - Interlandbreak: Debast in de rouw

LIVE - Interlandbreak: Debast in de rouw

12:15
Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

11:45
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

11:30
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

10:00
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
2
Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

08:00
7
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
1
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15
Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

23:00
'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

22:00
1
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

21:00
Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

21:40
"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

20:15
Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

21:20
Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

20:40
1
"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
9
'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

20:20
4
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

19:00
3
Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

19:20
Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

18:30
7
Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

18:00
7
Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

15:30
1
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
3
Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

16:30
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
1
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Impala Impala over OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler Andreas2962 Andreas2962 over 'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander' JVD002 JVD002 over Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff Vital Verheyen Vital Verheyen over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" FCBalto FCBalto over Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt Bink65 Bink65 over Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper Siver Siver over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag wilmabar123 wilmabar123 over Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved