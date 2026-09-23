Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af
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Lucas Stassin moet de komende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. De Belgische beloften kunnen in hun EK-kwalificatiecampagne dus niet rekenen op de jonge spits, die met een spierblessure kampt. Een domper op de feestvreugde voor de Belgische beloften, al was het al enigszins vooraf ingecalculeerd. Daarom dat er ook geen invaller wordt opgeroepen.
Swerts reageert meteen op afhaken van Stassin
Voor Swerts ligt de eerste focus op de wedstrijd tegen Wit-Rusland. De bondscoach bevestigde woensdag op zijn persconferentie dat Lucas Stassin niet inzetbaar zal zijn. De aanvaller moet forfait geven en keerde terug naar Spanje.
Stassin keert terug naar Spanje, geen vervanger opgeroepen door Swerts
"Hij is teruggekeerd naar Spanje. Met Robin Mirisola, Norman Bassette en Roméo Vermant hebben we al drie centrumspitsen in de selectie. Daarom hebben we beslist om met 23 spelers te blijven", verklaarde Swerts volgens La Dernière Heure.
"Ondanks de beperkte tijd om deze wedstrijd voor te bereiden, voel ik vertrouwen in de groep. We willen eerste eindigen en ons rechtstreeks kwalificeren", aldus Swerts. "We moeten op onze hoede zijn. De ploeg mag geen makkelijke wedstrijden verwachten. We willen onze eerste twee matchen winnen, zodat we als leider aan de laatste wedstrijd kunnen beginnen", besloot de bondscoach.
Lucas Stassin moet de komende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. De Belgische beloften kunnen in hun EK-kwalificatiecampagne dus niet rekenen op de jonge spits, die met een spierblessure kampt. Een domper op de feestvreugde voor de Belgische beloften, al was het al enigszins vooraf ingecalculeerd. Daarom dat er ook geen invaller wordt opgeroepen.
Lucas Stassin, die door AS Saint-Etienne met aankoopoptie aan Sevilla werd uitgeleend, kende nochtans een degelijke start van het seizoen. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht en Westerlo maakte onlangs zelfs nog zijn eerste doelpunt in de Spaanse competitie.
Volgens Het Nieuwsblad heeft Stassin zich echter afgemeld wegens een spierblessure. Hij reisde al terug naar Spanje om er verder behandeld te worden. De aanvaller miste afgelopen weekend ook al de wedstrijd tegen Barcelona.
Lucas Stassin is geblesseerd en mist drieluik met Rode Duivels U21
Lucas Stassin viel vorige week woensdag in de competitiewedstrijd tegen Deportivo La Coruña uit en was er zaterdag tegen FC Barcelona niet bij. Stassin werd in de 76e minuut naar de kant gehaald tijdens de zege van Sevilla. Een dag later bracht de Andalusische club via een medisch bulletin duidelijkheid over zijn situatie.
Volgens Sevilla heeft de Belgische aanvaller een blessure aan de lange adductoren in zijn rechterbeen. De club wacht de verdere evolutie af, waardoor er voorlopig geen concrete hersteltermijn werd gecommuniceerd.
Belangrijke wedstrijden op komst voor Rode Duivels U21
Bondscoach Swerts roept geen vervanger op voor Stassin. Daardoor telt zijn selectie nog 23 spelers voor het drieluik in de EK-kwalificaties. De blessure was al een beetje ingecalculeerd. De U21 van de Rode Duivels staat voor een aantal heel belangrijke wedstrijden. De beloften staan momenteel op kop in hun EK-kwalificatiegroep met 10 op 15. De komende weken kunnen ze hun ticket voor het EK in Servië en Albanië gaan binnen proberen te halen.
Ook Oostenrijk (10 op 18) en Denemarken (10 op 15) doen nog volop mee voor het EK-ticket en dus staat er nog veel op het spel de komende weken. De Belgen spelen tegen Wales en Wit-Rusland in eigen huis en trekken dan naar Denemarken.
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