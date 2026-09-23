Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

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Lucas Stassin moet de komende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. De Belgische beloften kunnen in hun EK-kwalificatiecampagne dus niet rekenen op de jonge spits, die met een spierblessure kampt. Een domper op de feestvreugde voor de Belgische beloften, al was het al enigszins vooraf ingecalculeerd. Daarom dat er ook geen invaller wordt opgeroepen.