Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek
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Nathan Ngoy krijgt tijdens deze interlandperiode een bijzondere terugkeer voorgeschoteld. De verdediger van Lille trekt met de Rode Duivels naar Sclessin, het stadion waar hij doorbrak bij Standard. Voor de 23-jarige wordt dat duel tegen Turkije dan ook eentje met extra betekenis.

Nathan Ngoy keert op 2 oktober met de Rode Duivels terug naar Sclessin. De voormalige verdediger van Standard, die tegenwoordig voor Lille speelt, werd door Mark van Bommel opgeroepen voor de vier Nations League-wedstrijden tegen Italië, Turkije en twee keer Frankrijk. Na vier wedstrijden op het WK van 2026 hoopt de 23-jarige zich nu ook onder de nieuwe bondscoach in de ploeg te spelen.

Mooie verrassing voor Ngoy

Ngoy wist zelf niet dat België een wedstrijd in Sclessin zou afwerken. Voor de ex-speler van Standard was dat dus een aangename verrassing.

“Eerlijk gezegd wist ik het niet. Ik ben superblij, dit is fantastisch. Ik heb het gemist en het geeft me nog wat extra motivatie. Ik ben echt heel blij dat ik opnieuw in Sclessin kan spelen”, vertelde hij via het Instagram-kanaal van de Rode Duivels.

Vier wedstrijden op het WK

Ngoy heeft ondertussen al de nodige ervaring bij de nationale ploeg. Op het voorbije WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kwam hij vier keer in actie, goed voor in totaal 336 minuten.

Met de komst van Van Bommel begint er echter een nieuwe periode en zal Ngoy zich opnieuw moeten bewijzen. De verdediger van Lille krijgt tijdens deze interlandbreak vier Nations League-wedstrijden om minuten te maken en te tonen dat hij aanspraak kan maken op een plaats in de basis.

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De concurrentie centraal achterin is stevig. Arthur Theate, Koni De Winter en Brandon Mechele behoren eveneens tot de kandidaten voor een basisplaats. Van Bommel zal in zijn eerste wedstrijden als bondscoach op zoek moeten naar de juiste combinatie.

Voor Ngoy wordt het dus zaak om zich op training en tijdens eventuele speelminuten te onderscheiden. Voor de terugkeer naar Sclessin trekt België eerst naar Italië en ontvangt het daarna Frankrijk. Vervolgens spelen de Rode Duivels in Luik tegen Turkije, waarna de interlandperiode wordt afgesloten met een verplaatsing naar Parijs.

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