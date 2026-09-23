Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

Jesse Bisiwu zette deze zomer een opvallende stap in zijn jonge carrière. De 18-jarige Belg verruilde Club Brugge voor FC Barcelona, dat 8,5 miljoen euro neertelde en hem vastlegde tot 2031. Voorlopig doet hij ervaring op bij Barcelona Atlètic, het B-team van de Catalanen.

Bij Club Brugge kwam Bisiwu nooit in actie voor de eerste ploeg, maar bij Club NXT verzamelde hij wel 36 wedstrijden in de Challenger Pro League. In Spanje staat zijn teller intussen op twee duels voor Barcelona Atlètic. Tijdens deze interlandperiode kreeg hij bovendien een oproep voor de Belgische U21.

Bij Het Nieuwsblad legt Bisiwu uit waarom hij voor Barcelona koos. “Er zit enorm veel talent”, zegt hij over zijn nieuwe ploeg. Het verschil met België merkt hij vooral in de manier van spelen.

Andere voetbalcultuur

“Fysiek is het misschien iets minder dan in België, waar het meer lopen is, maar bij Barcelona draait het om spelen met de bal. Dat is mooi om mee te maken.”

Bisiwu beseft dat hij geduld zal moeten hebben. Een directe doorbraak bij de eerste ploeg was nooit het uitgangspunt. “Ik wist dat deze keuze niet makkelijk zou zijn”, klinkt het. Toch voelt hij zich gesteund door het plan dat bij Barcelona voor hem werd uitgetekend. “Ik heb met de coach gesproken en hij heeft een duidelijk plan neergelegd. Ik geloof daar ook in.”

Club Brugge deed ook voorstel

De keuze voor Spanje was niet vanzelfsprekend. Club Brugge wilde hem graag behouden en legde zelf een voorstel op tafel. Toch koos Bisiwu uiteindelijk voor Barcelona. “Het was geen makkelijke keuze, want ook Club had een mooi voorstel gedaan”, geeft hij toe. Voor de jonge Belg gaf vooral zijn ontwikkeling de doorslag.





“Ik wil alles uit mijn potentieel halen en Barcelona voelde als de beste leerschool.” Voorlopig ligt de focus dus op minuten maken bij Barcelona Atlètic en verder groeien. De oproep voor de Belgische U21 bevestigt intussen dat zijn ontwikkeling ook op internationaal niveau nauwlettend wordt gevolgd.