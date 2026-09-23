Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

Vincent Kompany blijft ook buiten het topvoetbal sterk betrokken bij Brussel. Met BX Brussels, het sociale project dat hij in 2013 lanceerde, wil hij jongeren via sport kansen geven, begeleiding bieden en hen in een positieve omgeving laten opgroeien.

Volgens Kompany is het project intussen veel meer geworden dan alleen een voetbalclub. Hij ziet BX Brussels als een vaste schakel binnen het sociale netwerk van de hoofdstad. “We investeren in de ontwikkeling van jonge mensen. Ik ben blij dat het project gezond is en blijft groeien”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Sport als sociaal vangnet

Kompany vindt dat de maatschappelijke rol van sport in Belgische grootsteden nog altijd wordt onderschat. Niet elke jongere keert na school terug naar dezelfde stabiele omgeving. Net daarom wil BX Brussels een plek zijn waar jongeren positieve mensen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

“De jongeren moeten zien dat ze er niet alleen voor staan”, legt hij uit. “Dat is voor mij de rol van een sportclub in de gemeenschap.” De club beschikt volgens Kompany over veel geëngageerde coaches en probeert zo een bredere impact te hebben dan alleen op het veld. Dat er ondertussen ook talent doorbreekt, ziet hij als een mooie bijkomstigheid.

Anderlecht-winger Joshua Nga Kana is daar een voorbeeld van. Hij speelde vroeger op de terreinen van BX Brussels. “Ik zie Brussel als een menselijk kapitaal dat ongeëvenaard is in België”, zegt Kompany. “Nga Kana zal niet de laatste zijn die doorbreekt.”

Twaalf miljoen euro geïnvesteerd

De cijfers tonen hoe groot het project intussen is geworden. Kompany zegt dat al 12 miljoen euro in BX Brussels werd geïnvesteerd, zonder uitzicht op financiële return. Negentig procent van het budget gaat naar het sociale luik.





De club telt inmiddels 1.200 leden, terwijl nog eens 1.000 mensen op een wachtlijst staan. Sportieve promotie is volgens Kompany dan ook totaal geen prioriteit. “Naar eerste of tweede klasse gaan is een belachelijk topic voor ons. We willen gewoon impact hebben.” Voor Kompany blijft dat de kern: niet zo hoog mogelijk voetballen, maar zoveel mogelijk jongeren bereiken.