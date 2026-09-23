Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vincent Kompany blijft ook buiten het topvoetbal sterk betrokken bij Brussel. Met BX Brussels, het sociale project dat hij in 2013 lanceerde, wil hij jongeren via sport kansen geven, begeleiding bieden en hen in een positieve omgeving laten opgroeien.

Volgens Kompany is het project intussen veel meer geworden dan alleen een voetbalclub. Hij ziet BX Brussels als een vaste schakel binnen het sociale netwerk van de hoofdstad. “We investeren in de ontwikkeling van jonge mensen. Ik ben blij dat het project gezond is en blijft groeien”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Sport als sociaal vangnet

Kompany vindt dat de maatschappelijke rol van sport in Belgische grootsteden nog altijd wordt onderschat. Niet elke jongere keert na school terug naar dezelfde stabiele omgeving. Net daarom wil BX Brussels een plek zijn waar jongeren positieve mensen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

“De jongeren moeten zien dat ze er niet alleen voor staan”, legt hij uit. “Dat is voor mij de rol van een sportclub in de gemeenschap.” De club beschikt volgens Kompany over veel geëngageerde coaches en probeert zo een bredere impact te hebben dan alleen op het veld. Dat er ondertussen ook talent doorbreekt, ziet hij als een mooie bijkomstigheid.

Anderlecht-winger Joshua Nga Kana is daar een voorbeeld van. Hij speelde vroeger op de terreinen van BX Brussels. “Ik zie Brussel als een menselijk kapitaal dat ongeëvenaard is in België”, zegt Kompany. “Nga Kana zal niet de laatste zijn die doorbreekt.”

Twaalf miljoen euro geïnvesteerd

De cijfers tonen hoe groot het project intussen is geworden. Kompany zegt dat al 12 miljoen euro in BX Brussels werd geïnvesteerd, zonder uitzicht op financiële return. Negentig procent van het budget gaat naar het sociale luik.

De club telt inmiddels 1.200 leden, terwijl nog eens 1.000 mensen op een wachtlijst staan. Sportieve promotie is volgens Kompany dan ook totaal geen prioriteit. “Naar eerste of tweede klasse gaan is een belachelijk topic voor ons. We willen gewoon impact hebben.” Voor Kompany blijft dat de kern: niet zo hoog mogelijk voetballen, maar zoveel mogelijk jongeren bereiken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

20:00
De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

18:30
Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

22:00
Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

21:30
Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

21:15
Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

21:00
LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

20:15
Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

19:20
'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

19:00
'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

17:30
Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

18:45
Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

18:00
2
Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

17:00
Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

16:30
11
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: hij legt uit wat er gebeurde Interview

Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: hij legt uit wat er gebeurde

16:00
Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

15:00
Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

15:30
Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

14:00
4
Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

12:30
3
Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

14:30
1
Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

13:30
5
Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

08:00
7
Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

13:00
Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

12:00
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

10:00
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

11:30
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
2
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
1
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

22/09
Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro" De nonkel De nonkel over Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel FCB vo altijd FCB vo altijd over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend Andreas2962 Andreas2962 over Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik Ratko Svilar Ratko Svilar over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff Karnaval Karnaval over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" Impala Impala over OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler Vital Verheyen Vital Verheyen over RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen TatstOn TatstOn over Blik of het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf Joe Joe over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved