LIVE - Interlandbreak: Debast in de rouw
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Debast in de rouw
Zeno Debast heeft dinsdagavond droevig nieuws ontvangen terwijl hij zich met de Rode Duivels voorbereidt op de komende interlands. De verdediger van Sporting Portugal verloor zijn grootvader. Debast bracht hem dinsdag met een bericht op Instagram een emotioneel eerbetoon.
Zeno Debast rouwt in aanloop naar Italië
De 22-jarige Rode Duivel deelde in zijn Instagram Story enkele persoonlijke woorden voor zijn grootvader. “Zo blij dat ik je gisteren nog heb kunnen zien. Ik ga je missen”, schreef Debast. Uit die boodschap blijkt dat de voormalige verdediger van Anderlecht daags voor het overlijden nog tijd met zijn grootvader kon doorbrengen.
Ondanks het familiale verlies nam Debast dinsdag wel deel aan de training van de nationale ploeg. De Rode Duivels werken deze week toe naar hun eerste wedstrijd in de Nations League. België trekt daarvoor naar Italië, waar vrijdag de openingsmatch van de campagne op het programma staat. De redactie van Voetbalkrant.com wenst hem veel sterkte toe in moeilijke dagen.
Kevin De Bruyne laat zich uit over Mark van Bommel
De komst van Mark van Bommel was een van de vele hot topics die leven bij de Rode Duivels. De Bruyne legt de verantwoordelijkheid voor die keuze bij de voetbalbond, maar benadrukt tegelijk dat een technische staf tijd nodig heeft om zijn ideeën op de groep over te brengen.
Kevin De Bruyne spreekt over Rode Duivels
"De beslissing is genomen door de directie. Soms moet het oorspronkelijke plan wijzigen. Het is altijd beter om een trainer wat tijd te geven, maar we weten dat dat moeilijk ligt. We haalden de kwartfinale op het WK, en dat is een goed resultaat. Met wat pech lagen we er tegen Senegal uit en dan was de analyse helemaal anders geweest", aldus KDB bij RTL Sports.
De aanvoerder ziet ook groeimarge in de huidige Belgische selectie. "We zullen wat tijd krijgen om de tactische wensen van de coach in te voeren en proberen het zo goed mogelijk te doen. In onze kern zitten veel jonge spelers met potentieel. Sommigen maakten enkele weken geleden nog een grote transfer. Dat kan de groep helpen groeien. Ik geloof oprecht dat het potentieel richting het EK van 2028 daardoor kan toenemen."
Dolberg valt uit op training: groot probleem voor Ajax en Denemarken?
Ex-Anderlechtspeler Kasper Dolberg is op training bij Denemarken uitgevallen met pijn aan de knie. En dat zou wel eens ernstiger kunnen zijn dan op het eerste zicht verwacht werd, want iedereen maakt zich zorgen.
De knie is bij voetballers een zeer tere plek. Er wordt dan ook gedacht dat er wel eens wat loos zou kunnen zijn. Mogelijk is Dolberg daardoor meteen maanden buiten strijd en mist hij ook belangrijke afspraken met de Ajacieden. De komende uren en dagen houden we u zeker op de hoogte over de zaak.
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in groep A van de hoogste divisie van de Nations League. België neemt het op tegen Italië, Frankrijk en Turkije. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel wacht dus meteen een stevige reeks tegen Europese toplanden.
Voor Kevin De Bruyne wordt de Nations League een soort toernooi binnen het seizoen. De middenvelder beseft dat een sterke start nodig is om na vier speeldagen nog volop mee te dingen naar een gunstige eindklassering.
De Bruyne kijkt uit naar de Nations League
"Het is een minitoernooi, met veel nieuwe trainers. We moeten goed beginnen, daarna kunnen we bekijken hoever we kunnen raken. We moeten de richtlijnen van de staf uitvoeren. Na vier wedstrijden zullen we zien wat nog mogelijk is in de laatste twee duels."
De eerste opdracht voor de Rode Duivels volgt vrijdag om 20.45 uur in Italië. De Bruyne kent de Italiaanse competitie goed en ziet een nationale ploeg die volop in verandering is. "Italië moet zijn mentaliteit wat aanpassen. Als je naar hun selectie kijkt, ken je misschien niet zo veel spelers", aldus KDB in gesprek met de RTBF.
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"Voor mij ligt dat anders, omdat ik er speel. Ze zitten in een generatiewissel. Drie keer op rij het WK missen, is bijzonder zwaar voor een land als Italië. Ze zijn ook aan een nieuw project begonnen en willen waarschijnlijk meer op jongeren inzetten."
Zwaar programma voor de Rode Duivels
Na de verplaatsing naar Italië speelt België maandag om 20.45 uur tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. De daaropvolgende vrijdag ontvangen de Rode Duivels Turkije op Sclessin, opnieuw om 20.45 uur.
Op maandag 5 september trekt België vervolgens naar Parijs voor de tweede confrontatie met Frankrijk. De groepsfase wordt in november afgerond: op 12 november staat de uitwedstrijd tegen Turkije op het programma, terwijl Italië op 15 november naar België komt.
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