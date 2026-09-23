Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Blessin heeft nieuwe club gevonden
Alexander Blessin heeft een nieuwe werkgever gevonden. De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise en Oostende gaat aan de slag bij Borussia Mönchengladbach, waar hij een contract tot 2028 ondertekende.
Blessin stond slechts één seizoen aan het roer bij Union Saint-Gilloise. Nadien besloot de Duitse coach België te verlaten om dichter bij zijn vrouw te zijn, nadat zij een ruggenmerginfarct – een vorm van beroerte – had gekregen.
Stevige opdracht voor Blessin in Duitsland
Bij Borussia Mönchengladbach wacht Blessin een stevige opdracht. De traditieclub kende een teleurstellende competitiestart en eindigde vorig seizoen slechts als twaalfde in de Bundesliga. De ex-trainer van Union moet de ploeg opnieuw richting het linkerrijtje loodsen.
Woensdag om 13.30 uur geeft Blessin zijn eerste persconferentie als trainer van Borussia. Daarin zal hij toelichten hoe hij zijn nieuwe team wil laten spelen. De persconferentie is volgens de club gratis live te volgen via de FohlenApp en FohlenTV, mits supporters inloggen met hun Borussia-account.
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'
Hebt u al gehoord van Haine Eames? Als dat nog niet het geval is, dan zou dat de komende weken of maanden wel eens snel kunnen veranderen. Belgische ploegen willen er de Australische sensatie namelijk heel graag bij hebben. Een aanbod uit de MLS werd al geweigerd en Europa zou wel eens de volgende bestemming kunnen worden voor Haine Eames. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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