Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel SK staat zaterdag voor een lastige bekeropdracht op het veld van KV Diksmuide Oostende. Voor coach Lee Johnson komt die wedstrijd op een bijzonder ongelegen moment. De promovendus zit met heel wat blessures én ziet tijdens de interlandbreak verschillende spelers vertrekken.

Daardoor heeft Johnson nauwelijks ruimte om te roteren. “Ik kan eigenlijk niemand rust geven”, klinkt het duidelijk. Verschillende internationals zijn afwezig en ook Jason van Duiven staat nog stand-by voor een oproep. De coach verwacht zelfs dat die er mogelijk nog komt.

Johnson begrijpt timing niet

Iedereen die beschikbaar is, zal volgens Johnson dus moeten spelen. Dat maakt de timing van deze bekerronde voor hem moeilijk te begrijpen. “Ik vind het eerlijk gezegd een beetje vreemd dat deze bekerronde op dit moment gespeeld wordt.”

Johnson benadrukt dat hij als buitenlander in het Belgische voetbal de regels respecteert, maar stelt zich wel vragen bij het systeem. Zeker wanneer clubs meerdere internationals missen en de wedstrijd toch niet kan worden uitgesteld.

“Als je een wedstrijd mag uitstellen wanneer je vier, vijf of zes internationals hebt, dan kan ik het nog begrijpen. Maar als je verplicht bent om te spelen, dan vind ik dat vreemd.”

Voor Lommel was een volledig vrij weekend duidelijk welkom geweest. Toch wil Johnson dat niet als excuus gebruiken. De coach weet bovendien dat zijn ploeg de voorbije jaren weinig succes kende in de Croky Cup. Het is al vier jaar geleden dat Lommel nog ietwat succes kende in Beker. "Dat is niet acceptabel. We moeten nu gewoon onze job gaan doen tegen een ploeg die historisch gezien toch groot is."





Debutanten mogelijk aan de aftrap

Dat wil Johnson nu veranderen. Hij noemt KV Diksmuide Oostende een club met een grote naam in het Belgische voetbal, die moeilijke tijden heeft gekend maar op dit niveau nog altijd over een degelijke ploeg beschikt.

Lommel zal daarom een evenwichtig elftal moeten samenstellen. Door de vele afwezigen krijgt de ploeg er wel een ongewoon gezicht. “Door de interlandbreak zullen er natuurlijk drie of vier spelers debuteren of aan de aftrap staan die in normale omstandigheden misschien niet zouden spelen”, aldus Johnson.

Veel keuze heeft hij dus niet. Ondanks de moeilijke voorbereiding verwacht Johnson wel dat Lommel zijn verantwoordelijkheid neemt en zich eindelijk nog eens voor de volgende bekerronde plaatst.