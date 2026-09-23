Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"
Foto: © photonews
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Lukáš Ambros heeft in korte tijd een stevige sprong gemaakt in zijn carrière. Anderlecht betaalde deze zomer vijf miljoen euro om hem weg te halen bij Górnik Zabrze en legde hem vast tot juni 2030, met nog een optie voor een extra seizoen. Enkele maanden later heeft de 22-jarige flankaanvaller ook zijn eerste selectie voor de nationale ploeg van Tsjechië beet.

Bij paars-wit kwam Ambros inmiddels dertien keer in actie. Hij was goed voor twee doelpunten en twee assists, al vielen al die cijfers in de kwalificatiewedstrijden voor de Europa League. In de Jupiler Pro League staat zijn teller na zes wedstrijden nog op nul. Toch heeft hij ondertussen duidelijk een plaats binnen de kern veroverd.

Bij idnes.cz blikt Ambros terug op het traject dat hem via Duitsland en Polen uiteindelijk naar Anderlecht bracht. Op zijn zestiende verliet hij Tsjechië om bij Wolfsburg aan de slag te gaan. Later speelde hij ook nog een seizoen bij Freiburg. “Als mens heeft dat me veranderd. Je vertrekt weg van je familie en vrienden en moet opnieuw beginnen.”

Duitsland vormde hem

Ambros geeft toe dat zijn buitenlandse avontuur niet altijd vanzelf ging. Bij Wolfsburg brak hij niet definitief door, maar hij bleef overtuigd van zijn eigen route. “Sommige momenten waren moeilijker, maar ik ben nooit gestopt met geloven in de weg die ik had gekozen.”

Dat buitenlandse leven dwong hem bovendien om snel zelfstandig te worden. “Bij mij gebeurde het om de twee jaar. Je moet je aanpassen en daar leer je veel van.” Net dat proces ziet hij nu als een belangrijke factor in zijn ontwikkeling.

In de zomer van 2024 volgde een transfer naar Górnik Zabrze. Op papier leek dat misschien minder prestigieus dan Duitsland, maar Ambros kijkt daar heel anders naar.

“Later hebben mijn makelaar en ik dat geëvalueerd en uiteindelijk heeft het me enorm veel bijgebracht, zowel in mijn privéleven als in het voetbal”, vertelt hij. Vooral de intensiteit van de Poolse competitie en de supporters maakten indruk. “Voor mij is het een geweldige competitie, zowel qua voetbal als supporters.”

Anderlecht als volgende stap

Bij Anderlecht voelt Ambros dat hij opnieuw een niveau hoger is beland. De kwalificatie voor de Europa League was meteen een eerste doel dat werd afgevinkt. “Ik denk dat we het seizoen als ploeg goed begonnen zijn en ik persoonlijk ook. We hebben ons doel bereikt door ons te plaatsen voor de Europa League.”

Daarmee is hij naar eigen zeggen nog lang niet tevreden. “Nu willen we daar iets laten zien en natuurlijk ook goed presteren in de competitie.” Ambros is bovendien blij dat hij al vrij snel vertrouwen heeft gekregen. “Ik ben blij dat ik in België een bepaalde positie heb kunnen veroveren, maar dit is nog maar het begin. Het seizoen is lang, er komen nog veel wedstrijden en ik wil mijn niveau vasthouden.”

Eerste kans bij Tsjechië

Zijn prestaties leverden hem nu ook een oproep voor Tsjechië op. De nationale ploeg wacht een zwaar programma met wedstrijden tegen Kroatië, Engeland, Spanje en opnieuw Engeland.

Ambros weet nog niet welke rol voor hem is weggelegd. “Ik heb nog niet met de bondscoach gesproken over wat zijn plannen met mij zijn. Bij Anderlecht sta ik officieel op rechts, maar meestal loop ik ergens centraal rond.”

Over een mogelijke basisplaats blijft hij nuchter. “Dat moet je aan de trainer vragen”, zei hij met een glimlach. Ook over zijn verdere carrière wil Ambros nog niet te ver vooruitkijken. “Nu speel ik bij Anderlecht en heb ik de nationale ploeg gehaald. Daar ben ik blij mee en ik wil beide teams zo goed mogelijk helpen.”

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