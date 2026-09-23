Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het officiële begin van het tijdperk-Mark van Bommel bij de Rode Duivels komt snel dichterbij. België neemt het vrijdagavond om 20.45 uur in Rome op tegen Italië. Een land waar Diego Moreira momenteel bijzonder graag vertoeft: de Luikenaar is uitstekend aan zijn avontuur bij AC Milan begonnen. Krijgt hij nu wél zijn kans?

Moreira maakte deze zomer de overstap van Strasbourg naar AC Milan en zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2031. Voor veel waarnemers leek een aanpassingsperiode in de Serie A logisch, maar de jonge Belg heeft die tijd voorlopig niet nodig gehad.

In vier wedstrijden voor de Rossoneri – drie in de Serie A en één in de Europa League – trof Moreira al drie keer raak. Tegen Lazio, op 12 september, viel hij bij de rust in als linkermiddenvelder. Hij maakte meteen twee doelpunten en hielp Milan zo terug tot 2-2.

Moreira is heel goed begonnen aan het nieuwe seizoen

Afgelopen zondag liet hij zich opnieuw opmerken tegen Lecce. Moreira kwam in de 69e minuut op het veld en had amper vier minuten nodig om de 3-0 tegen de netten te werken. Een invalbeurt die zijn sterke start in Milaan alleen maar extra glans gaf.

Bij AC Milan heeft Moreira de supporters dus al snel voor zich gewonnen. In het Belgische nationale elftal bleef zijn rol tot dusver beperkter. Op het vorige WK kwam hij enkel in actie in de zestiende finale tegen Senegal.

Kan Moreira zich ook bij de Rode Duivels tonen?

De Luikenaar speelde toen 57 minuten in de 2-3-zege van België na verlengingen en maakte bij zijn invalbeurt een goede indruk. Veel speelminuten kreeg hij in het shirt van de Rode Duivels evenwel nog niet tot dusver.

Zijn huidige vorm maakt hem wel een van de namen om in de gaten te houden tijdens deze Nations League-campagne. Als Moreira zijn efficiëntie uit Milaan kan doortrekken naar de nationale ploeg, kan hij zich ook bij de Belgische fans nadrukkelijk op de kaart zetten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
AC Milan
België
Diego Moreira

Meer nieuws

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
LIVE - Interlandbreak: Debast in de rouw

LIVE - Interlandbreak: Debast in de rouw

12:15
Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

13:30
Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

12:30
Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

12:00
Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

11:45
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

11:30
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

10:00
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
2
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

08:00
7
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
1
RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

23:00
Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
3
Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

21:20
'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

22:00
1
Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

21:40
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

21:00
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00
Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

20:40
1
"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

20:15
'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

20:20
4
"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
9
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

15:00
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
1
Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

19:20
📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

22/09
Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

19:00
3
Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

18:30
7
Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

18:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 24/09 Duitsland Duitsland
Servië Servië 24/09 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 24/09 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 24/09 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Impala Impala over OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler Andreas2962 Andreas2962 over 'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander' JVD002 JVD002 over Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff Vital Verheyen Vital Verheyen over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" FCBalto FCBalto over Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt Bink65 Bink65 over Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper Siver Siver over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag wilmabar123 wilmabar123 over Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved