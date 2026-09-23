Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Het officiële begin van het tijdperk-Mark van Bommel bij de Rode Duivels komt snel dichterbij. België neemt het vrijdagavond om 20.45 uur in Rome op tegen Italië. Een land waar Diego Moreira momenteel bijzonder graag vertoeft: de Luikenaar is uitstekend aan zijn avontuur bij AC Milan begonnen. Krijgt hij nu wél zijn kans?

Moreira maakte deze zomer de overstap van Strasbourg naar AC Milan en zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2031. Voor veel waarnemers leek een aanpassingsperiode in de Serie A logisch, maar de jonge Belg heeft die tijd voorlopig niet nodig gehad.

In vier wedstrijden voor de Rossoneri – drie in de Serie A en één in de Europa League – trof Moreira al drie keer raak. Tegen Lazio, op 12 september, viel hij bij de rust in als linkermiddenvelder. Hij maakte meteen twee doelpunten en hielp Milan zo terug tot 2-2.

Moreira is heel goed begonnen aan het nieuwe seizoen

Afgelopen zondag liet hij zich opnieuw opmerken tegen Lecce. Moreira kwam in de 69e minuut op het veld en had amper vier minuten nodig om de 3-0 tegen de netten te werken. Een invalbeurt die zijn sterke start in Milaan alleen maar extra glans gaf.

Bij AC Milan heeft Moreira de supporters dus al snel voor zich gewonnen. In het Belgische nationale elftal bleef zijn rol tot dusver beperkter. Op het vorige WK kwam hij enkel in actie in de zestiende finale tegen Senegal.

Kan Moreira zich ook bij de Rode Duivels tonen?

De Luikenaar speelde toen 57 minuten in de 2-3-zege van België na verlengingen en maakte bij zijn invalbeurt een goede indruk. Veel speelminuten kreeg hij in het shirt van de Rode Duivels evenwel nog niet tot dusver.





Zijn huidige vorm maakt hem wel een van de namen om in de gaten te houden tijdens deze Nations League-campagne. Als Moreira zijn efficiëntie uit Milaan kan doortrekken naar de nationale ploeg, kan hij zich ook bij de Belgische fans nadrukkelijk op de kaart zetten.