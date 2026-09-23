Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"
Foto: © photonews
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Cristiano Ronaldo blijft ook na het voorbije WK een vaste waarde bij Portugal. De aanvaller werd opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg en verscheen woensdag op de persconferentie. Na de uitschakeling in de achtste finales tegen Spanje had hij wel degelijk nagedacht over zijn toekomst als international.

Ronaldo gaf toe dat er twijfels waren, maar de Portugese voetbalbond en nieuwe bondscoach Jorge Jesus wisten hem te overtuigen om verder te gaan. Voor de 41-jarige aanvaller is de kern van de zaak eenvoudig: zolang hij voelt dat hij nog iets kan bijdragen, wil hij beschikbaar blijven.

Volgens Sporza legde Ronaldo uit dat hij wel eens nadenkt over het moment waarop hij moet stoppen. “Zodra ze zeggen dat ze me niet meer bij de nationale ploeg willen, zal ik de eerste zijn om te vertrekken. Als ik vind dat ik niets bijdraag, ben ik de eerste om te vertrekken. Dan pak ik mijn koffers en vertrek ik.”

Ronaldo wijst naar zijn cijfers

Voorlopig ziet hij daar nog geen reden toe. “De Portugezen rekenen nog op mij. Kijk maar naar de cijfers. Ik presteer nog steeds goed”, klinkt het.

Ronaldo benadrukt tegelijk dat hij geen probleem zou hebben met een afscheid zodra Portugal hem niet langer nodig heeft. “Op de dag dat ze niet meer op mij rekenen, geen probleem. Ik zal altijd de grootste supporter van Portugal zijn.”

Naast zijn toekomst als international blijft ook zijn jacht op een historische mijlpaal verdergaan. Ronaldo staat momenteel op 979 doelpunten in zijn carrière en heeft de grens van 1.000 treffers dus nadrukkelijk in zicht.

“Mijn 1.000e doelpunt scoren bij de nationale ploeg zou het hoogtepunt zijn van een prachtig verhaal”, zegt hij. Toch zou zo’n doelpunt volgens hem niet automatisch het einde betekenen. “Het zou niet het einde zijn, maar het zou wel een prachtig verhaal zijn.”

Stoppen blijft mogelijk

Ronaldo wil zichzelf ondertussen niet vastpinnen op een exacte einddatum. Sinds hij het einde van de dertig naderde, probeert hij vooral in het moment te leven. “Is het mogelijk dat ik stop? Ja. Hoogstwaarschijnlijk zelfs? Ja. Maar gaat het ook gebeuren? Dat weet ik niet”, verklaart hij.

Voor Ronaldo draait het tegenwoordig minder om planning en meer om gevoel. Hij weet hoe hij zichzelf ziet en welke rol hij nog wil spelen. “Ik weet waarom jonge kinderen zo dol zijn op Cristiano, omdat ze mij als een voorbeeld zien, en dat zal ik blijven doen”, besluit hij.

Zelfs na zijn actieve carrière wil Ronaldo die rol blijven opnemen. Wanneer dat moment precies komt, laat hij voorlopig bewust open. “Zelfs als ik met pensioen ben … over tien jaar”, sloot hij met een knipoog af.

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