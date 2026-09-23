Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend
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Joachim Mununga is de nieuwe bondscoach van de Belgische U17. Hij volgt Sven Vermant op, die België naar de finale van het voorbije EK leidde. Mununga krijgt de opdracht om met een nieuwe generatie verder te bouwen op dat werk en tegelijk zijn eigen ideeën te introduceren. Zijn eerste doel wordt de voorbereiding op de komende oefenwedstrijden in Spanje, onder meer tegen de Verenigde Staten en Nederland.

Mununga wil voetbal brengen dat gebaseerd is op omschakeling en vooruit spelen. Voor hij zich op resultaten richt, wil hij zijn spelers echter eerst goed leren kennen en een sterke dynamiek binnen de groep creëren. Hij is ondertussen met zijn staf aan de slag gegaan en wil de eerste samenkomsten gebruiken om zijn principes over te brengen. De voormalige assistent van OH Leuven wil wel meteen wedstrijden winnen.

Joachim Mununga is Belgisch-Congolees

Zijn kennis van spelers met een dubbele nationaliteit speelde mee in zijn aanstelling. Omdat Mununga zelf ook twee nationaliteiten heeft, begrijpt hij goed met welke vragen jonge spelers kunnen zitten wanneer ze tussen verschillende nationale ploegen moeten kiezen.

Simon Mignolet, technisch verantwoordelijke van de nationale jeugdploegen, denkt dat die ervaring kan helpen in de gesprekken met spelers en hun families. De voetbalbond wil jonge talenten die voor België in aanmerking komen beter begeleiden, zonder hun vrije keuze uit het oog te verliezen.

Open sollicitatieprocedure

Om een opvolger voor Sven Vermant te vinden, besloot Mignolet een open sollicitatieprocedure te organiseren. Na het bekijken van de verschillende kandidaturen nodigde de bond zeven à acht trainers uit voor een gesprek. Daarbij werd gekeken naar ervaring, parcours en motivatie.

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Mununga wist Mignolet te overtuigen met zijn voetbalvisie en zijn vermogen om met jonge spelers te werken die al in een professionele omgeving actief zijn. De eerste wedstrijden in Spanje geven hem de kans om verschillende opties uit te proberen en zijn spelers aan het werk te zien tegen sterke tegenstanders.

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