Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

Standard liet deze zomer verschillende spelers tijdelijk vertrekken om elders speelminuten te verzamelen. Nu de eerste interlandbreak is aangebroken, levert dat een gemengd beeld op: één huurling maakt meteen indruk, terwijl twee anderen nog duidelijk naar hun beste vorm zoeken.

Steeven Assengue, Bosko Sutalo en Timothé Nkada. Drie spelers die Standard tijdens de voorbije zomermercato op huurbasis liet vertrekken, maar elk met een heel andere situatie.

Assengue had na een lange blessure een flinke achterstand opgelopen tijdens de voorbereiding. Daardoor werd hij door Vincent Euvrard naar de kern van SL16 FC gestuurd. Sutalo keerde dan weer terug van een uitleenbeurt aan Cracovia, maar kampte bij de start van de voorbereiding eveneens met fysieke problemen. De Kroatische centrale verdediger kon zich daardoor niet tonen aan Euvrard, die hem liet weten dat hij niet op hem rekende.

Bij Nkada lag het anders. Een zwakke voorbereiding en stevige concurrentie in de spits deden hem zakken in de pikorde. Standard wilde bovendien nog een aanvaller laten vertrekken om ruimte te maken voor Andi Zeqiri.

Assengue maakt sterke start bij Virton

Bij het begin van deze eerste interlandbreak is het tijd om de balans op te maken. Al geldt die pauze niet echt voor Steeven Assengue. Hij trekt zaterdag met Virton naar Oostkamp voor de zesde ronde van de Croky Cup. Daarna speelt hij pas opnieuw op 10 oktober tegen Sporting Hasselt.

De 21-jarige rechtsflank doet het uitstekend bij de Gaumais. Hij speelde 95 procent van alle minuten, stond in elke wedstrijd aan de aftrap en gaf bij zijn debuut tegen Lierse meteen een assist.





Assengue groeide zo uit tot een van de sterkhouders van Excelsior Virton, dat met tien punten op vijftien sterk aan het seizoen begon in de Challenger Pro League.

Sutalo verovert basisplaats, Nkada wacht nog op eerste goal

Bosko Sutalo heeft intussen geleidelijk een vaste plaats veroverd bij Aris Thessaloniki. De 26-jarige verdediger speelde de voorbije drie competitiewedstrijden telkens volledig uit. Hij staat rechts in de centrale verdediging.

Begin september kreeg hij wel een zware klap te verwerken met de 5-0-nederlaag op bezoek bij AEK Athene. Toch komt Sutalo intussen regelmatig aan spelen toe. Aris staat na vijf speeldagen zevende.

Voor Timothé Nkada verloopt de uitleenbeurt voorlopig moeilijker. Vier dagen geleden stond hij voor het eerst in de basis bij ESTAC Troyes tegen Angers, nadat hij in de twee wedstrijden daarvoor was ingevallen zonder echt het verschil te maken.

Opvallend genoeg begon de 27-jarige speler op de linkerflank in een 4-2-3-1. Hij kon zich daar niet echt onderscheiden. Troyes verloor bovendien alle drie de wedstrijden waarin Nkada in actie kwam: 2-6, 2-0 en 2-0.

Voor Sutalo en Nkada is het plaatje dus nog niet volledig positief. De meest overtuigende uitleenbeurt van Standard is voorlopig die van Assengue. Hij behoort momenteel tot de betere rechtsbacks in de Challenger Pro League en lijkt qua profiel alvast een interessante kandidaat om Marlon Fossey volgend seizoen op te volgen.