Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

Thibaut Courtois krijgt er twee nieuwe partners bij als aandeelhouder van Le Mans FC. Volgens L’Équipe stappen ook de voormalige middenvelders Idrissa Gueye, ex-PSG, en Lucas Leiva, ex-Liverpool en Lazio, in het project. Zij vervoegen onder meer Courtois, tennisser Novak Djokovic en de autocoureurs Felipe Massa en Kevin Magnussen.

De Franse club, die uitkomt in de Ligue 1, haalt zo opnieuw twee bekende namen binnen enkele maanden nadat verschillende internationale sportfiguren al investeerden. Alle betrokkenen maken deel uit van het project rond OutField, het Braziliaanse fonds dat sinds februari meerderheidsaandeelhouder is van Le Mans. Over de bedragen die werden geïnvesteerd, is niets bekendgemaakt.

Sterkere band met Afrika

De komst van Gueye kan Le Mans helpen om zijn netwerk in Afrika verder uit te bouwen. De voormalige speler van PSG leidt sinds 2025 de ForHope Campus, een opleidingscentrum in Senegal dat jonge voetballers begeleidt op sportief én schoolvlak. Le Mans kan mogelijk gebruikmaken van zijn ervaring en contacten om nieuwe talenten op te sporen en sneller toegang te krijgen tot de Afrikaanse markt.

Lucas Leiva kan helpen bij rekrutering

Lucas Leiva zou dan weer vooral een rol kunnen spelen in de scouting en rekrutering. De voormalige middenvelder van Liverpool en Lazio beschikt over een uitgebreid netwerk en kan Le Mans helpen om de banden met Brazilië te versterken. Dat sluit goed aan bij de achtergrond van OutField, dat zelf in Brazilië gevestigd is.

Voor Courtois en de andere investeerders betekenen de twee nieuwe namen dus meer dan alleen extra financiële slagkracht. Le Mans kan voortaan rekenen op oud-voetballers met internationale ervaring en contacten in verschillende regio’s.

Het project mikt daarmee duidelijk op meer dan alleen kapitaal. De bedoeling is ook om het internationale netwerk van de club uit te breiden en nieuwe markten aan te boren.





Courtois heeft belangen in drie clubs

Via zijn platform NXTPLAY heeft Courtois intussen aandelen in drie voetbalclubs. In juni 2026 investeerde hij in zijn voormalige opleidingsclub KRC Genk, met de ambitie om de jeugdopleiding te ondersteunen en de club opnieuw een belangrijke rol te laten spelen in het Belgische voetbal. Daarnaast is Courtois ook aandeelhouder van CD Extremadura, dat actief is in de lagere Spaanse reeksen.