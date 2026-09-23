'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

Union SG zou interesse tonen in ene Adama Jeng. Dat vijftienjarig(!) toptalent staat ook in de belangstelling van onder meer Chelsea en Bayern München. Maar de Brusselaars hebben wel zin om de jongeling in huis te halen. Kan hij de volgende groeibriljant worden die in Brussel plots veel meer waard zal worden?

Chelsea is volgens The Daily Mail een van de Europese topclubs die de veelbelovende Gambiaanse tiener Adama Jeng nauwlettend volgt. De 1,88 meter lange middenvelder – pas 15 jaar oud – maakte indruk bij het Gambiaanse Onder-17-team tijdens het WAFU Zone A-toernooi voor Onder-17-teams in Senegal.

Gambia, bijgenaamd de 'Baby Scorpions', won maandag de finale door het gastland na strafschoppen met 5-3 te verslaan. Jeng, die in december 16 wordt, geldt als een van de grootste talenten in het Afrikaanse voetbal en blinkt uit als controlerende middenvelder.

Union SG bij de geïnteresseerden voor Adama Jeng

Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Samger FC, een club die erom bekendstaat jong talent klaar te stomen voor de Europese markt. Zijn prestaties en potentieel zijn niet onopgemerkt gebleven bij Europese topclubs, die in hem een ​​van de meest getalenteerde middenvelders van zijn leeftijdscategorie zien.

Chelsea is niet de enige ploeg die hem op het oog heeft. Ook onder meer Paris FC, AS Monaco, Bayern München en dus ook Union SG hebben zich inmiddels geroerd om de speler in huis te proberen te gaan halen.