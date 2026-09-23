Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Norman Bassette blijft zich dit seizoen nadrukkelijk tonen bij Westerlo. De aanvaller, die gehuurd wordt van Coventry City, zit na zeven wedstrijden al aan vier doelpunten. Tegen STVV was hij opnieuw belangrijk, maar zijn wedstrijd kreeg ook een scherp randje door de voortdurende opstootjes met verdediger Visar Musliu.

Bassette werd uiteindelijk naar de kant gehaald. Volgens Westerlo-coach Issame Charaï was dat niet alleen een tactische keuze, maar ook een bewuste ingreep om zijn spits tegen zichzelf te beschermen.

“Norman is een fantastische kerel. Hij geeft altijd alles”, zegt Charaï. De trainer verwees daarbij naar een opvallende statistiek. “Ik heb gezien dat hij in Europa op de tweede of derde plaats staat bij de spelers die de meeste intensiteit brengen. Daar hou ik enorm van.”

Musliu probeerde hem uit zijn tent te lokken

Net die intensiteit kan volgens Charaï soms ook tegen Bassette werken. De spits laat zich af en toe meeslepen in de wedstrijd en dat merkte de coach ook tegen STVV.

“Zeker Musliu heeft meer ervaring en probeerde hem wat uit zijn tent te lokken. Ik had het gevoel dat dat op een bepaald moment begon te werken. Daarom wilde ik Norman een beetje tegen zichzelf beschermen.”

Sportief leverde Bassette opnieuw zijn bijdrage. Hij maakte het openingsdoelpunt en dook voortdurend op in de zestien. Volgens Charaï had zijn spits zelfs vaker kunnen scoren.





“Maar tegen Mechelen ook”, relativeert hij. “Het belangrijkste is dat hij er staat. Hij scoort het eerste doelpunt en is altijd aanwezig in de zestien. Meer kan ik eigenlijk niet vragen.”

Charaï vooral tevreden over totaalplaatje

Bassette stuitte daarnaast nog enkele keren op de doelman van STVV, die volgens Charaï twee kansen met sterke reflexen onschadelijk maakte. Westerlo kreeg voldoende mogelijkheden om de wedstrijd nog ruimer te winnen, maar voor de coach primeerde uiteindelijk het totaalbeeld.

“We hebben genoeg kansen gehad om die wedstrijd met 3-0 helemaal in de plooi te leggen”, zegt hij. “Maar ik ben vooral blij dat we opnieuw de nul houden, onze derde overwinning op rij boeken en nu vier wedstrijden ongeslagen zijn.”

Voor Bassette blijft de balans ondertussen positief: vier doelpunten in zeven wedstrijden, veel intensiteit en voortdurend dreiging. Alleen zal hij volgens zijn coach ook moeten leren om die felheid op de juiste momenten te controleren.