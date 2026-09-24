Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

De eerste interlandbreak is een feit. En wie staat er op kop in de rangschikking? Union SG. Wie had dat vooraf durven denken? De Brusselaars blijven het maar doen en dat is een verrassing en tegelijkertijd ook geen verrassing meer. Chris O'Loughlin is een genie en de data werken.

Een slimme strateeg uit het verre Ierland

Maakt furore met zijn spelersbestand

Met data en scoutingsmagie,

Bracht hij Union vol energie

Weer helemaal terug naar de top van het land

Een limerick voor de volgens de meeste bronnen in Limerick geboren Chris O'Loughlin van Union SG, die we ook nog kennen van onder meer STVV in het verleden? Moet kunnen. Sinds hij een rol speelt bij de Brusselaars zijn ze vanuit tweede klasse helemaal naar de top van de Jupiler Pro League geraakt.

Deze zomer vertrokken Anan Khalaili, Kjell Scherpen, Christian Burgess, Promise David, Marc Giger en Ousseynou Niang onder meer uit het Dudenpark. Niet voor het eerst zag Union SG op die manier opnieuw heel wat sterkhouders vertrekken. En met Mac Allister en Sykes moeten ze door blessures nog twee extra sterkhouders missen.

Het fenomeen Union SG blijft maar werken

Maar het bouwen aan een nieuwe ploeg begon opnieuw, met opnieuw een aantal opvallende inkomende transfers. Ondrej Kricfalusi of Relebohile Mofokeng? Daar had toch nog niemand van gehoord op de Belgische voetbalvelden.

Maar ze staan er alweer, terwijl in doel Hervé Koffi terug naar zijn beste vorm is toegegroeid en ondertussen een aantal spelers die vorig seizoen nog in de schaduw stonden helemaal aan het doorbreken zijn. Denk aan Sylla of Biondic bijvoorbeeld.





Scouting, data, meerjarenplannen: ongezien in Belgisch voetbal

Kamiel Van de Perre verwoordde het onlangs heel mooi in MidMid: "Toen er gesprekken waren met Union en met O'Loughlin, viel ook meteen op dat ze een plan met mij hadden. Dat ik niet meteen veel zou spelen, maar wel welke stappen ik moest zetten per jaar om verder te komen."

En net daar zit ook deels de kracht van dit Union. Vaak zetten ze al spelers klaar in de kern, om gaandeweg minuten te geven en ondertussen klaar te stomen voor het seizoen erna - wanneer ze er wél moeten staan. En ondertussen gaat het scoutingsapparaat verder op zoek naar nieuwe parels in de Tsjechische tweede of Duitse vierde klasse.

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Als de mentaliteit goed zit, dan lijken de spelers ook sowieso kans te maken om het te kunnen maken bij Union SG. Wie Patris bij Anderlecht bezig zag in het verleden, zou nooit gedacht hebben dat hij kon wat hij nu allemaal laat zien. Ook dat is deel van de magie van Union.

Dit jaar kozen ze voor standvastigheid in de kleedkamer door David Hubert als coach aan te houden - of hij werd niet 'weggekocht' zoals verschillende voorgangers. Zonder de kwaliteiten van Hubert onder de mat te willen schuiven: je hebt het gevoel dat het met een andere coach op dit moment even goed zou kunnen lopen.

Union SG maakt naam in Europa

Zelfs in Europa heeft Union SG ondertussen naam gemaakt. De manier waarop ze in Plzen speelden? Autoritair. En dat ze bij de top-4 zaten volgens OPTA om de Europa League te winnen? Tekenend voor het ontzag en het respect dat ze stilaan krijgen.

Peter Vandenbempt verwoordde het ook treffend in Vandenbempt: "Het is een uniek fenomeen. Zo simpel is het. De trein is onverstoorbaar gaan bollen sinds die knalprestatie tegen Anderlecht. Lommel, Viktoria Plzen en Antwerp zijn op dit moment misschien niet de zwaarste tegenstanders, maar het is in drie wedstrijden over een week wel 10-0. Er is overtuiging en overmacht. Het hadden er ook vijftien kunnen zijn op een week."

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"En het fenomeen is altijd hetzelfde: spelers waarvan wij denken dat ze toch wel echt onmisbaar zijn voor Union SG … ze zijn alweer vergeten. Burgess is onmisbaar .. voor Gent ondertussen. Het is straf", aldus de man van de radio.

Union SG is voetballend beter geworden

Een gevoel dat ook gedeeld werd door Wesley Sonck in Een-Tweetje: "De ploeg die mij in positieve zin heeft weten te verbazen? Dat is heel makkelijk voor mij: Union SG. Dat is niet normaal, dat is echt niet normaal. Als ik zie wie er op het veld kwam."

"Of ze nu in Plzen spelen of tegen Antwerp: ze blijven verbazen. Het is geen toeval en ze zijn vreemd genoeg voetballend nog beter geworden. Ze kregen drie-vier open kansen en het was 0-2. Zoveel beter zijn, bijna niets weggeven, … Ze zijn echt wow, en het is leuk om naar te kijken."