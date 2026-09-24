Analyse Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken
Foto: © photonews
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KAA Gent is aan een prima seizoen bezig. Zes keer niet verloren in Europa, 19 op 21 in de Jupiler Pro League en zo samen met Union SG aan kop in de competitie. Er staat iets. En hoever durven ze dan écht dromen bij De Buffalo’s? De interlandbreak trekken ze alvast met veel vertrouwen in.

De beste start ooit is het niet voor KAA Gent, daarvoor moeten we lang terug in de geschiedenis. Maar toch mogen de cijfers meer dan gezien worden van wat KAA Gent op dit moment aan het neerzetten is. En het doet dromen van meer, zoveel is duidelijk.

“Dat we (mee) op kop staan? Dat is heel mooi”, aldus Tibe De Vlieger na de zege tegen Standard. “We moeten elke match ingaan om te winnen. Leuk dat we op deze manier kunnen afsluiten en na de interlandbreak staan we er weer.”

De Vlieger en Burgess zijn blij met het momentum dat KAA Gent heeft

De Vlieger zelf wil vooral veel spelen en kijkt dan ook uit naar de interlands met de Belgische beloften. “Dat zijn opnieuw drie kansen om te spelen en me te laten zien. Ik ben heel blij dat ik ben opgeroepen en kan spelen, ik heb geen nood aan rust – laat dat maar komen in mei na het seizoen.”

Ook Christian Burgess gelooft in zijn nieuwe ploeg, maar wil ook nog niet te ver kijken: “Dit is een sleutelmoment voor ons. Misschien had niemand verwacht dat we zouden staan waar we nu staan, maar we doen het toch maar mooi. We blijven ongeslagen, we doen het goed als team, als club en ik ben heel blij op persoonlijk vlak.”

De werkpunten van KAA Gent zijn er nog steeds, maar er wordt aan iets gebouwd

“Maar het is nog heel lang voor we ergens zijn. We zijn nog maar zeven wedstrijden bezig, er is nog veel werk. Er zijn nog 27 wedstrijden te spelen en we hebben nog veel werkpunten, we moeten nog beter worden en we hebben nog veel groeimarge. Of we tot iets speciaal in staat zijn? Zeker, maar er zijn zes-zeven teams die iets speciaals kunnen doen in deze competitie.”

Rik De Mil
© photonews

En wat denkt Rik De Mil er allemaal van? “Het is nog wat wisselvallig allemaal. Ik wil graag streven naar het voetbal van de eerste helft tegen Genk. Dat is het soort voetbal dat we willen brengen. Het zal een proces moeten zijn en blijven dat stelselmatig beter wordt. Efficiëntie maakt ook het verschil. Het was tegen Standard al minder pingpong dan tegen Genk.”

En wat heeft De Mil zelf bijgebracht aan deze Buffalo’s? Daarover sprak hij al na de wedstrijd tegen OH Leuven: “Ik heb stabiliteit gebracht. Een duidelijke visie, een duidelijk beeld. Ik besef dat we met de middelen die we hebben het stapsgewijs moeten doen. Alles is nog niet perfect, verre van. Het is niet omdat je wint dat alles plots top is.”

Stabiliteit en realiteit gebracht door Rik De Mil

“Stabiliteit, realiteit en een beeld van hoe we het stapsgewijs gaan doen om Gent naar boven te laten gaan. We willen daar de komende weken en maanden aan verder werken, zodat we de hele competitie ook competitief kunnen zijn.”

“Een ploeg heeft concurrentie nodig om iedereen in het verhaal te blijven houden. Iedereen zit erin en staat scherp, dat hebben we meer dan vorig seizoen en dat stemt me ook heel gelukkig. Er zit vuur in de kleedkamer, meer dan vorig jaar. We zijn aan iets aan het bouwen.”

Waar ziet u KAA Gent eindigen dit seizoen?

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