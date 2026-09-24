Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

Lucca Brughmans maakte op de laatste dagen van de zomermercato een spectaculaire transfer van KRC Genk naar Liverpool, maar de 18-jarige doelman had evengoed in Spanje kunnen belanden. Real Madrid zou bijzonder concreet geweest zijn en leek lange tijd uitstekende papieren te hebben om het Belgische toptalent binnen te halen.

Liverpool maakte de transfer op 1 september officieel bekend. Brughmans tekende een langdurige overeenkomst bij de Engelse ploeg, maar keerde meteen terug naar Genk om daar dit seizoen verder ervaring op te doen. De Limburgers bevestigden dat Liverpool hem eventueel al in januari naar Engeland kan halen, al wordt die mogelijkheid voorlopig als weinig waarschijnlijk beschouwd.

Volgens The Daily Mail speelde zich vlak voor die transfer echter een opvallende strijd met Real Madrid af. Brughmans zou al bij de Spaanse grootmacht zijn langs geweest en leek op weg om in de voetsporen te treden van Thibaut Courtois, die volgens de Britse krant ook zijn grote voorbeeld is. Liverpool wist het dossier uiteindelijk in bijzonder korte tijd helemaal om te draaien.

Liverpool overtuigt Brughmans met sportief traject

Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Matt Newberry, de Director of Global Talent van Liverpool. Hij staat mee aan het hoofd van de internationale zoektocht van de Reds naar jonge spelers met potentieel.

Volgens dezelfde berichtgeving overtuigde Liverpool Brughmans vooral met het traject dat de club voor hem uitstippelde. De Engelsen maakten op zondag 30 augustus een bod bij Genk. Amper een dag later zat de doelman al op het vliegtuig richting Merseyside om zijn transfer af te ronden.

Dat Liverpool hem voorlopig bij Genk laat, past in die ontwikkeling. Brughmans hoeft op zijn achttiende niet meteen de concurrentiestrijd op Anfield aan te gaan, maar kan een volledig seizoen ervaring opdoen als eerste doelman in de Jupiler Pro League.





Genk omschrijft hem als een moderne keeper die zijn lengte en bereik combineert met sterke reflexen, voetballend vermogen en leiderschap. Brughmans kwam in 2022 over van PSV en trainde vanaf zijn vijftiende al structureel mee met de A-kern. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij voor Jong Genk.

Razendsnelle doorbraak bij Genk

Zijn doorbraak bij de eerste ploeg volgde pas in april van dit jaar. Daarna verdween Brughmans niet meer uit doel. Hij speelde ondertussen al 18 wedstrijden voor Genk waarin hij zeven clean sheets kon realiseren. Hij is nu de vaste nummer één in Limburg.

Ook internationaal heeft hij al een stevig parcours achter de rug. Brughmans was in 2025 aanvoerder van België op zowel het EK als het WK voor U17. Liverpool zag daarin voldoende om nu al zwaar in zijn toekomst te investeren.

Voor Genk betekende de transfer opnieuw een stevige erkenning voor de eigen opleiding. De club benadrukte bij de bekendmaking dat Brughmans de volgende doelman uit de Talent Academy is die richting de Europese top trekt.

Dat Liverpool daarvoor Real Madrid moest aftroeven, maakt het verhaal nog opvallender. Brughmans blijft voorlopig gewoon in Limburg tussen de palen staan, maar achter zijn transfer blijkt een Europese strijd te hebben gezeten die pas in de laatste dagen van augustus definitief werd beslist.