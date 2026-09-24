Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Wisdom Mike viert donderdag zijn achttiende verjaardag als speler van Club Brugge. De jonge aanvaller maakte deze zomer de overstap van Bayern München en begint zo aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Na drie jaar in Duitsland koos hij bewust voor blauw-zwart, waar hij vooral aangetrokken werd door het project voor jonge spelers.

Voor Mike is het bovendien de eerste keer dat hij buiten Duitsland woont. De aanpassing verloopt naar eigen zeggen vlot. Ploegmaats helpen hem wegwijs te raken in België en tonen hem de omgeving. “België is een fijn land om te wonen. Het lijkt ook wel een beetje op Duitsland”, klinkt het.

In een interview met de clubmedia van Club Brugge legt Mike uit waarom hij net nu voor een nieuwe uitdaging koos. “Ik heb drie jaar bij Bayern gezeten en vond dat dit het juiste moment was om aan iets nieuws te beginnen. Een nieuwe uitdaging, een nieuw leven. Ik ben er klaar voor.”

Van tegenstander naar speler van Club

Opvallend genoeg kende Mike Club Brugge al van dichtbij. Vorig seizoen maakte hij in de Champions League zijn debuut tegen blauw-zwart. Dat hij enkele maanden later zelf voor Club zou spelen, had hij toen niet verwacht.

Toch maakte de ploeg indruk op hem. “De manier waarop Club in die wedstrijd speelde, vond ik heel mooi. Het is een jonge ploeg en ik ben zelf ook een jonge speler. In dat opzicht is het eigenlijk wel logisch dat ik hier terechtgekomen ben.”

De jonge Duitser benadrukt dat hij zichzelf ondanks zijn ervaring nog lang niet als een afgewerkte speler ziet. Hij wil blijven leren van ploegmaats die al meer meegemaakt hebben op het hoogste niveau.





Project gaf de doorslag

De uiteindelijke keuze voor Club Brugge kwam er nadat de club zijn plannen aan de familie van Mike had voorgesteld. “Vanaf dat moment wist ik dat alles goed zat en dat dit de juiste beslissing was”, vertelt hij. Vooral het feit dat Club jonge spelers kansen wil geven, speelde mee.

Mike ziet zichzelf daarin passen. “Er zijn hier ook andere jonge spelers zoals ik, jongens die nog niet zoveel ervaring hebben en hun weg proberen te vinden in het profvoetbal. Dat sprak me aan.”