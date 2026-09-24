Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5901

Wisdom Mike viert donderdag zijn achttiende verjaardag als speler van Club Brugge. De jonge aanvaller maakte deze zomer de overstap van Bayern München en begint zo aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Na drie jaar in Duitsland koos hij bewust voor blauw-zwart, waar hij vooral aangetrokken werd door het project voor jonge spelers.

Voor Mike is het bovendien de eerste keer dat hij buiten Duitsland woont. De aanpassing verloopt naar eigen zeggen vlot. Ploegmaats helpen hem wegwijs te raken in België en tonen hem de omgeving. “België is een fijn land om te wonen. Het lijkt ook wel een beetje op Duitsland”, klinkt het.

In een interview met de clubmedia van Club Brugge legt Mike uit waarom hij net nu voor een nieuwe uitdaging koos. “Ik heb drie jaar bij Bayern gezeten en vond dat dit het juiste moment was om aan iets nieuws te beginnen. Een nieuwe uitdaging, een nieuw leven. Ik ben er klaar voor.”

Van tegenstander naar speler van Club

Opvallend genoeg kende Mike Club Brugge al van dichtbij. Vorig seizoen maakte hij in de Champions League zijn debuut tegen blauw-zwart. Dat hij enkele maanden later zelf voor Club zou spelen, had hij toen niet verwacht.

Toch maakte de ploeg indruk op hem. “De manier waarop Club in die wedstrijd speelde, vond ik heel mooi. Het is een jonge ploeg en ik ben zelf ook een jonge speler. In dat opzicht is het eigenlijk wel logisch dat ik hier terechtgekomen ben.”

De jonge Duitser benadrukt dat hij zichzelf ondanks zijn ervaring nog lang niet als een afgewerkte speler ziet. Hij wil blijven leren van ploegmaats die al meer meegemaakt hebben op het hoogste niveau.

Project gaf de doorslag

De uiteindelijke keuze voor Club Brugge kwam er nadat de club zijn plannen aan de familie van Mike had voorgesteld. “Vanaf dat moment wist ik dat alles goed zat en dat dit de juiste beslissing was”, vertelt hij. Vooral het feit dat Club jonge spelers kansen wil geven, speelde mee.

Mike ziet zichzelf daarin passen. “Er zijn hier ook andere jonge spelers zoals ik, jongens die nog niet zoveel ervaring hebben en hun weg proberen te vinden in het profvoetbal. Dat sprak me aan.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Wisdom Okpako Mike

Meer nieuws

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

15:00
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

10:30
Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

14:30
Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

14:00
3
Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

13:30
Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

13:00
1
Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

12:30
Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Analyse

Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken

11:30
6
Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

12:00
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen" Interview

Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen"

10:45
Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

11:00
Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

10:00
KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

09:00
Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

09:30
2
KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

08:30
Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

08:00
6
Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

07:20
Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

07:00
25
Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

23:00
Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

22:45
1
Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

22:30
Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

22:00
Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

19:20
2
Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

21:30
Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

21:15
Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

21:00
Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

20:30
Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

20:00
'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

19:00
LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

20:15
Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

23/09
De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

18:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Jan Vercammen Jan Vercammen over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk TIGERMANIA TIGERMANIA over Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic? Obiku Obiku over Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen Alex Del Piero Alex Del Piero over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land Stigo12 Stigo12 over Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan" Stigo12 Stigo12 over Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Vital Verheyen Vital Verheyen over Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel Sv1978 Sv1978 over Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved