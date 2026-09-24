“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”
Foto: © photonews
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Hoe is het gesteld met RSC Anderlecht dit seizoen? Dat is een vraag die velen zich eigenlijk nog steeds stellen na zeven speeldagen in de Jupiler Pro League en wat Europese wedstrijden. Met vallen en opstaan, met puzzelen en roteren: paars-wit is er nog niet, maar lijkt min of meer op de juiste weg stilaan.

De voorbije weken waren er verschillende meningen over RSC Anderlecht. Zeker over de aanval ging het lange tijd, al lijkt de 3-0 tegen Zulte Waregem mogelijk toch iets in gang hebben gezet ook op dat gebied. Maar tot dusver is er in de Jupiler Pro League nog niet te veel gescoord.

De zeven gemaakte goals in zeven wedstrijden zet paars-wit nog steeds maar op een twaalfde plaats van de achttien ploegen uit de JPL. “Er was een probleem voorin: drie goals in de eerste vijf wedstrijden is dramatisch”, vond ook Olivier Deschacht in Ongefilterd.

Kan RSC Anderlecht voor Union eindigen en Club Brugge kietelen?

Al zag hij ook al meteen goede dingen én een stijgende lijn van paars-wit en blijft hij vinden dat Anderlecht voor Union SG zou moeten eindigen én bij Club Brugge zou moeten kietelen. Verschillende spelers hebben volgens de gewezen verdediger van paars-wit nog veel progressiemarge.

Radja Nainggolan riposteerde meteen: “Je had het over Club Brugge kietelen. Als Anderlecht dat wil doen, dan ga je toch schoenmaat 58 nodig hebben. Je wil Anderlecht goed praten. Er is een serieuze gap tussen beide ploegen. Het grote plaatje klopt gewoon niet, ze bouwen niet op van achteruit.”

De borstel van Anderlecht stilaan versleten?

Frank Boeckx zag in de HLN Voetbalpodcast dan weer dat de mentaliteit goed zit bij Anderlecht dit seizoen: “Het is nu hun sterkte: de samenhorigheid en de solide basis. Dat is wat ze zijn, zonder veel extra. Over netheid en discipline kan ik weinig zeggen, maar je hebt leiders nodig in een groep die daarover waken.”

Met onder meer Stroeykens is er wel opnieuw een speler het slachtoffer van een nieuwe stijl: “Hij kan echt goed shotten, dat weet iedereen. Maar hij heeft te weinig loopmeters volgens de data. Het ziet er wel in, maar het komt er niet uit. Als je weet dat het er in zit, dan wil je hem natuurlijk ook niet gratis laten vertrekken. De borstel is elk jaar al eens gebruikt, hij is ondertussen versleten inderdaad.”

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