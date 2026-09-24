Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

Frankrijk krijgt vlak voor de start van de Nations League af te rekenen met een nieuwe tegenvaller. Bondscoach Zinédine Zidane moet een belangrijke verdediger missen tegen Turkije én België, waardoor hij noodgedwongen een jonge vervanger bij de selectie haalt.

Net als Roberto Mancini bij Italië, Mark van Bommel bij België en andere nieuwe bondscoaches heeft ook Zinédine Zidane zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van Frankrijk. Dat gebeurt tijdens deze eerste interlandperiode van het seizoen en bij de start van de Nations League.

In die selectie zit sinds enkele dagen ook voormalig Antwerp-doelman Jean Butez. Hij werd voor het eerst opgeroepen nadat Robin Risser geblesseerd afhaakte.

Zidane kreeg de voorbije uren nog met een tweede tegenvaller af te rekenen. De Franse voetbalbond bevestigde officieel dat Real Madrid-verdediger Ibrahima Konaté niet inzetbaar is tegen Turkije vrijdagavond en ook de wedstrijd tegen België moet missen.

Konaté haakt af, Yoro wordt opgeroepen

Konaté had na de training van dinsdag last aan de knie. Uit bijkomend onderzoek bleek dat hij een lichte verstuiking van de rechterknie heeft opgelopen.

“In overleg met de staf en na goed contact tussen de arts van de Franse nationale ploeg en die van Real Madrid is beslist dat de speler vanaf vandaag terugkeert naar zijn club”, liet de Franse voetbalbond weten.



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Als vervanger wordt Leny Yoro opgeroepen. De 20-jarige verdediger van Manchester United was aanvankelijk geselecteerd voor de Franse beloften tijdens deze interlandperiode.

Yoro maakte twee jaar geleden voor meer dan 60 miljoen euro de overstap van Lille naar Manchester United. Dit seizoen kwam hij voorlopig slechts 22 minuten in actie in de Premier League, verdeeld over twee invalbeurten.