Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht haalde deze zomer een elftal nieuwe spelers in huis. Toch zijn er nog een paar anderen die er al langer zijn en ook wel al de nodige sier maakten bij de hoofdstedelingen. Eentje daarvan is Ali Maamar. Die staat ondertussen in de belangstelling van diverse Europese clubs.

Hoelang zal Ali Maamar nog in loondienst van RSC Anderlecht spelen? Dat is een vraag die velen zich al langer dan vandaag stellen. De jonge Marokkaan maakt grote sier bij paars-wit én kan ook bij zijn land mooie dingen gaan laten zien.

De in Brussel geboren rechtervleugelverdediger ligt nog tot juni 2028 onder contract, maar of hij die twee jaar nog gaat uitdoen bij paars-wit is nog niet met zekerheid te zeggen. De 21-jarige speler heeft namelijk geïnteresseerden achter zich aan.

Lyon én Engelse clubs azen op Ali Maamar van RSC Anderlecht

Vanuit Marokko wordt geflirt met de interesse van Olympique de Lyon, waarbij ook gewag gemaakt wordt van Engelse ploegen die hem ook in huis zouden willen halen. Op die manier wordt aan Lyon ook meteen gezegd dat er boter bij de vis zal moeten.

Maamar heeft volgens Transfermarkt momenteel een transferwaarde van 2,5 miljoen euro, maar Anderlecht zal hem niet zomaar laten gaan. Temeer ze op dit moment een probleem hebben met een tekort aan Belgische spelers.

Werk aan de winkel voor Sibierski: nu al een tekort aan Belgische spelers bij Anderlecht

Maamar is een van de drie Belgen binnen de kern die veel speelminuten maakt. Hij lijkt dus onontbeerlijk op het wedstrijdblad van coach Vitor Bruno. Dat zorgt voor extra druk op de ketel én het drijft ook meteen de prijs op als het toch nog tot een transfer zou komen.

In de winter zal sterke man Sibierski Maamar aan boord moeten proberen te houden, terwijl hij mogelijk ook de Belgische markt op zal moeten om er nog wat extra Belgen bij te gaan halen. Sowieso worden ook de komende transferperiodes spannend én zeer interessante bij RSC Anderlecht.

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