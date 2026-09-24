Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria
Foto: © photonews
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Sinds juli is Jesper Fredberg aan de slag als sportief directeur bij Sampdoria. De 45-jarige Deen was van januari 2023 tot oktober 2024 sportief directeur bij Anderlecht, maar zijn passage daar werd geen onverdeeld succes. Zo haalde hij onder meer Brian Riemer binnen als trainer, een keuze die uiteindelijk niet het gewenste effect had.

In Genua kreeg Fredberg vervolgens een stevige opdracht: het historische Sampdoria opnieuw naar de Serie A loodsen. De club is inmiddels al aan zijn vierde seizoen op het tweede niveau bezig en slaagt er voorlopig niet in om echt mee te doen voor promotie.

Moeizame start voor Sampdoria van Fredberg en Verschaeren

Tijdens de zomer werd de kern grondig vernieuwd. Daarbij kwamen ook enkele bekende namen voor het Belgische publiek naar Genua.

Bjorn Meijer maakte de overstap van Club Brugge, al liep hij een blessure op nadat hij was ingevallen in de Coppa Italia. Ook Yari Verschaeren verliet Anderlecht voor Sampdoria. Hij speelde voorlopig 68 procent van de beschikbare minuten in de competitie en gaf één assist.

Daarnaast werd ook Danel Sinani aangetrokken. De Luxemburgse international speelde in het seizoen 2020-2021 nog voor Waasland-Beveren.

Sampdoria gooide de selectie stevig overhoop. Er kwamen veertien nieuwe spelers definitief bij en twee op huurbasis. Tegelijk vertrokken twaalf spelers, van wie tien transfervrij, terwijl drie anderen werden uitgeleend.

Voorlopig levert die grote renovatie echter nog niet het gewenste resultaat op. Na vijf speeldagen staat Sampdoria pas zeventiende in de Serie B met vier punten. De achterstand op leider Palermo bedraagt al negen punten.

Vorig seizoen eindigde de club uit Genua als dertiende. De start van deze jaargang is dus voorlopig zelfs nog moeilijker, al blijft vijf wedstrijden natuurlijk een beperkte steekproef.

Meteen na de interlandbreak wacht bovendien een belangrijke verplaatsing naar Avellino, dat momenteel zevende staat. Voor Fredberg en Sampdoria wordt dat al een eerste wedstrijd waarin snel beterschap verwacht zal worden.

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