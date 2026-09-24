Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

We zitten aan de eerste interlandbreak. Hoog tijd om een keertje te kijken naar een aantal statistieken, waardoor we ook meteen te weten komen wie er nu eigenlijk het best presteert? Jazeker. Zo komen we te weten dat KAA Gent het beter doet dan zou verwacht mogen worden, maar dat Charleroi evengoed de leider in de competitie zou kunnen zijn.

Union SG en KAA Gent staan voorlopig met 19 op 21 op kop in de rangschikking, gevolgd door Club Brugge en Charleroi met 18 op 21 en Anderlecht met 13 op 21. De top-4 heeft zich dus toch al wat kunnen afscheiden van de rest.

Met dank aan de efficiëntie toch wel, want zo groot is het verschil tussen de top-4 en de rest op dit moment nog niet. Toch niet als we zouden kijken naar de expected goals en de expected points. Union SG scoorde al 21 keer in de realiteit.

Charleroi had zomaar aan de leiding kunnen staan

Volgens de data zou dat maar 15,3 keer mogen geweest zijn. Sterker nog: Club Brugge zou volgens de statistieken eigenlijk al meer moeten gescoord hebben. Zij zitten nu aan 15 goals, maar dat hadden er al 17,6 moeten zijn.

Of hoe efficiëntie ook van belang is - zeker in het Belgisch voetbal. Opmerkelijk: volgens de expected points zou Charleroi met 14 op 21 de leider moeten zijn. Union en Club Brugge zouden wel evenveel punten hebben volgens die statistiek.

KAA Gent leeft volgens de data boven zijn stand (letterlijk)

RSC Anderlecht zou zelfs op een vierde plaats volgen, nog voor KAA Gent. De co-leider heeft tot op heden ferm overgepresteerd. Ze scoorden al 13 keer en volgens de data had dat nog maar 9,4 keer mogen zijn. Bovendien hadden ze ook al meer dan vijf goals moeten tegenkrijgen in plaats van de vier die ze effectief al in het mandje kregen.





STVV had volgens het systeem al elf punten moeten hebben en daarmee in de subtop staan, op amper drie punten van de leiders. Zij lijken tot dusver een beetje het team dat eigenlijk veel te weinig heeft gekregen naargelang wat ze al lieten zien.

Onderaan: Beveren en Lommel komen voorlopig goed weg

Kijken we ook graag nog eens onderaan het klassement. KV Mechelen zou volgens het systeem al acht punten moeten hebben gehad en staat dus niet terecht op de laatste plaats volgens de data en de statistieken, al is afwerken natuurlijk deel van het geheel.

Ook Kortrijk zou overigens niet op de laatste plaats staan, welnee. Het zijn verrassend Beveren en Lommel die de laatste plaats zouden delen. Zeker Lommel had al meer dan dertien(!) goals moeten incasseren, terwijl ze voorlopig op amper acht tegendoelpunten staan.

Situaties zoals het slot van de wedstrijd tussen Lommel en KV Mechelen zijn daar natuurlijk aan onderhevig, zoveel is duidelijk. Het maakt ook enkel maar duidelijk dat je op papier geen degradatie kan vermijden of kampioen kan worden. Maar het is ook een indicatie over wat teams effectief op de mat brengen.