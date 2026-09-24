Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan
Foto: © photonews
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De Rode Duivels beginnen vrijdagavond aan hun avontuur in de Nations League met een wedstrijd in en tegen Italië. De dag voor de wedstrijd kwamen bondscoach Mark Van Bommel en kapitein Youri Tielemans het uitleggen aan de pers in Italië. Wat hadden zij te zeggen?

De persconferentie was voorzien om 19 uur in Italië, maar liep een tiental minuutjes vertraging op. Zowel Mark van Bommel als Youri Tielemans hadden er zin in en willen tegen de Italianen meteen een statement maken bij de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach.

De bondscoach rekent daartoe ook onder meer op zijn kapitein: "Youri is mijn aanvoerder. Hij snapt voetbal en is een intelligente speler. Zo hebben we veel spelers in de groep. Ze begrijpen het snel", was hij vol lof voor Tielemans en de rest.

Mark van Bommel gelooft in zijn kapitein Youri Tielemans

Toch gaat hij niet werken met een groepje van kapiteins en co-kapiteins, zoals in het verleden al wel eens het geval was. Er was ook sowieso geen tijd voor de voorbije dagen. En de bondscoach had het - hoe kan het ook anders - natuurlijk ook andermaal over Romelu Lukaku.

Of die tegen het land waar hij vorig seizoen nog speelde al meteen minuten zal maken? Dat zal nog moeten blijken. Van Bommel lijkt ook te beseffen dat de aanvaller nog niet helemaal fit is en nog werk aan de winkel heeft.

Romelu Lukaku op de goede weg

Maar hij is wel op de goede weg, zo klinkt het op de persconferentie: "Romelu heeft nog tijd nodig. Maar ik zie dat hij richting een topniveau aan het groeien is. Dat kan niet van de ene op de andere dag. Ik maak me absoluut geen zorgen om hem."

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En Youri Tielemans? Die heeft er veel zin in en wil meteen uitpakken met een driepunter in de Nations League. Het WK is vergeten, al beseft hij dat er meer had kunnen inzitten. "Maar details beslissen op het hoogste niveau."

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