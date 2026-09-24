KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft zijn debuut in de Premier League International Cup niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Limburgers leken woensdagavond lange tijd op weg naar een knappe zege op het veld van Middlesbrough, maar kregen in de 95e minuut alsnog de 1-1 om de oren.

Genk trok naar Engeland met een mix van spelers van Jong Genk en de U18. Onder meer Mariyan Boev, Kayden Pierre, Brad Manguelle, Zion Henry, Yumeki Yoshinaga, Moussa Kone, Precious Ogbeiwi, Jelle Driessen, Dieudonné Djoully Nzoko, Kiyan Achahbar en Jonathan Coenen begonnen aan de wedstrijd.

Pierre zet Genk op voorsprong

De jonge Genkies kwamen na twintig minuten op voorsprong. Verdediger Kayden Pierre zorgde voor de historische eerste treffer van de club in het toernooi. Die 0-1 bleef bijzonder lang op het bord staan. Genk creëerde bovendien voldoende kansen om de wedstrijd eerder te beslissen: het noteerde 22 doelpogingen tegenover zeven voor Middlesbrough.

Toch liep het helemaal op het einde nog mis. In de vijfde minuut van de blessuretijd maakte Ezra Tika-Lemba gelijk. Zo moest de ploeg van Igor De Camargo zich bij haar debuut tevredenstellen met een punt.

Voor Genk draait de deelname echter om veel meer dan alleen resultaten. De club wil zijn jonge talenten zo snel mogelijk confronteren met een hoger tempo en andere omstandigheden. “Onze jongens krijgen de kans om zich te meten met spelers uit één van de sterkste opleidingscompetities ter wereld”, legde technisch coördinator Stijn Haeldermans vooraf uit bij de clubmedia.

Nog drie Engelse affiches

Het avontuur is daarmee nog maar net begonnen. Genk neemt het de komende maanden ook op tegen West Ham United, Manchester United en Southampton.

De club ziet dat zware programma bewust als onderdeel van de opleiding. Reizen, herstellen en kort daarna opnieuw presteren moet de jonge spelers voorbereiden op het ritme dat hen later mogelijk in het Europese profvoetbal wacht. De eerste Engelse test leverde alvast meteen een harde les op: een sterke prestatie kan tot de allerlaatste seconde nog punten kosten.

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