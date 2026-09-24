KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

Josue Kongolo heeft zich bij KRC Genk in sneltempo opgewerkt tot een vaste waarde, en dat blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. De 20-jarige verdediger zou steeds nadrukkelijker gevolgd worden door clubs uit de Bundesliga. Welke Duitse ploegen concreet interesse tonen, is voorlopig niet duidelijk.

Kongolo kreeg vorig seizoen al kansen in de basis, maar is nu voor het eerst een volwaardige titularis. Hij vormt vrijwel wekelijks het centrale duo met Matte Smets en lijkt daarmee definitief doorgebroken in de eerste ploeg. Zijn contract in de Cegeka Arena loopt nog tot juni 2028.

Volgens Het Laatste Nieuws is vooral zijn profiel aantrekkelijk voor clubs uit Duitsland. Kongolo combineert fysieke kracht met snelheid en voetballend vermogen. Dat hij vroeger nog als aanvaller speelde, maakt zijn ontwikkeling als centrale verdediger des te opvallender.

Van spits naar vaste verdediger

Voor Jong Genk kwam Kongolo veertig keer in actie. Bij de eerste ploeg staat zijn teller inmiddels op 37 wedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer, en opvallend genoeg vielen beide doelpunten dit seizoen. Hij was trefzeker tegen Antwerp en SK Beveren.

Ook bij de Belgische U21 heeft hij zich ondertussen in de kijker gespeeld. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 3,5 miljoen euro geschat, al ligt zijn reële waarde gezien zijn leeftijd, contractduur en status als basisspeler vermoedelijk hoger.

Voor Genk is dat tegelijk goed en slecht nieuws. De club ziet opnieuw een jonge speler uit de eigen werking doorbreken, maar weet ook dat sterke prestaties snel buitenlandse belangstelling aantrekken.





Eerst sportieve ommekeer nodig

Voor Kongolo en Genk ligt de focus voorlopig wel op de competitie. De Limburgers kenden een teleurstellende start en staan na zeven speeldagen pas tiende met negen punten.

Na de interlandbreak zal er dus snel verbetering moeten komen. Op 10 oktober ontvangt Genk KV Kortrijk in de Cegeka Arena, en dan zal het raak moeten zijn. Voor Kongolo wordt het opnieuw een kans om te tonen waarom hij steeds nadrukkelijker op buitenlandse lijstjes verschijnt.