LIVE - Interlandbreak: Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar!

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.