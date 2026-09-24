LIVE - Interlandbreak: Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar!
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar
In de Nations League A stonden op donderdagavond al vier wedstrijden op het programma. Noorwegen schreef daarin geschiedenis, want het won voor het eerst in 28 jaar nog eens van grote rivaal uit Scandinavië Denemarken. Erling Haaland scoorde onder meer twee keer in een wedstrijd die op 3-2 eindigde.
In dezelfde groep won Portugal in eigen huis van Wales met het kleinste verschil. In de andere groep van de avond won Griekenland enigszins verrassend met 1-2 bij Servië. Nederland en Duitsland hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel, waarbij er ook wel wat te doen was over het eerste doelpunt.
Nations League B: Kosovo verrast Ierland
In de Nations League B won Kosovo vrij verrassend in eigen huis tegen Ierland. De Ieren hadden zich er meer van voorgesteld vermoeden we, maar er werd meten verloren van Kosovo. Vijf minuten voor tijd was het Muriqi die voor het verschil zorgde.
Met Oostenrijk - Israël stond er nog een duel op het programma in de League B. Daarin leken we op weg naar een 1-1 gelijkspel, maar in de absolute slotfase kon Oostenrijk alsnog winnen met 3-1. Mwene maakte het verschil, bij Israël eiste Abu Farkhi een hoofdrol op met twee gele kaarten en een doelpunt binnen de vijf minuten.
🇮🇱🇦🇹⚽️ FLASH— Impact (@ImpactMediaFR) September 24, 2026
Polémique : le joueur israélien Abu Farkhi a célébré son but en saisissant le poteau de corner et en mimant des tirs.
Cette célébration lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge et d’expulsion.
(via L’Équipe) pic.twitter.com/noItOSXyn7
Nations League D: Malta en Litouwen aan het feest
In de Nations League D waren Malta en Litouwen aan het feest op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Malta won met 1-2 bij Andorra, met doelpunten van Cardona en Teuma. Die laatste zou u nog kunnen kennen van bij Union SG onder meer.
Beiden zorgden ook voor een assist en waren zo van groot belang voor hun land. Lopez had nochtans Andorra snel op voorsprong gezet. In de andere wedstrijd won Litouwen met 0-2 bij Liechtenstein. Michelbrink en Dzolnikov waren hier de helden van dienst voor de Litouwers op speeldag 1.
Ex-speler Anderlecht scoort voor nationale ploeg
In de kwalificaties voor de Afrika Cup stonden heel wat interessante duels op het programma op donderdagavond. Daarbij kwamen heel wat teams in actie, waaronder ook de Democratische Republiek Congo. Zij speelden en wonnen in eigen huis van Equatoriaal Guinea met 2-0.
Na vijf minuten had Chancel Mbemba, met een verleden bij Anderlecht, al meteen de score geopend. Diverse andere spelers die we kennen uit de Jupiler Pro League speelden ook mee bij Congo. Zij boekten een belangrijke overwinning met oog op kwalificatie voor de Afrika Cup. Ook Namibië won, met 1-0 van Congo. Libië en Botswana speelden 2-2 gelijk, Mauritanië won met 3-1 van de Centraal Afrikaanse Republiek.
Zulte Waregem oefent tegen LOSC Lille
"Volgende week oefenen onze Boeren tegen Lille. Als voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Gent bekampen we het Franse elftal dat momenteel vierde staat in de Ligue 1 en actief is in de Champions League. De wedstrijd wordt gespeeld achter gesloten deuren."
Met die boodschap hebben ze bij Zulte Waregem een oefenwedstrijd tegen een Franse topclub aangekondigd. De wedstrijd zal niet beschikbaar zijn voor de supporters, maar het kan wel interessant worden om te zien hoever het team staat. Na zeven speeldagen is Essevee een van de positieve verrassingen van het seizoen met toch al 11 op 21.
Scheidrechter voor match tegen Italië is bekend
De UEFA heeft de wedstrijd tussen Italië en België toegewezen aan Daniel Siebert. De 42-jarige Duitser is een vaste waarde in het Europese topvoetbal en floot onder meer de meest recente finale van de Champions League. Paris Saint-Germain haalde daarin na strafschoppen de bovenhand tegen Arsenal.
Siebert kan rekenen op een indrukwekkend palmares. Hij leidde al ongeveer 600 professionele wedstrijden, waaronder 28 duels in de Champions League. Met de voorrondes erbij staat zijn teller zelfs op 36 matchen in het kampioenenbal. Ook op eindtoernooien is hij geen onbekende: hij floot vijf wedstrijden op de EK's van 2021 en 2024 en kwam tweemaal in actie op het WK van 2022.
Gemengde herinneringen bij de Rode Duivels
Voor België roept de naam van Siebert zowel goede als minder goede herinneringen op. Hij was de scheidsrechter tijdens de halve finale van de Nations League in 2021, waarin de Rode Duivels na een sterke eerste helft alsnog met 2-3 verloren van Frankrijk. België stond na veertig minuten nochtans 2-0 voor.
Er waren ook positieve ervaringen met de Duitse referee. Siebert floot de terugwedstrijd van de barrages tegen Oekraïne, die België onder Rudi Garcia met 3-0 won. Ook bij de 2-4-zege in Wales, in de kwalificaties voor het WK 2026, had hij de leiding.
Oefenwedstrijd in Dudenpark tijdens interlandbreak
Na een drukke start van het seizoen kreeg Union Saint-Gilloise enkele dagen rust. Maandag hervat de Brusselse club de trainingen in het eigen opleidingscentrum. Dat trainingscomplex krijgt dit weekend opmerkelijk bezoek. De Franse nationale ploeg zal er zaterdag trainen, na de Nations League-wedstrijd tegen Turkije en in aanloop naar het duel met de Rode Duivels. Frankrijk neemt het maandagavond in het Koning Boudewijnstadion op tegen België.
Union pas op 11 oktober opnieuw in het Dudenpark
Voor de hoofdmacht van Union staat de volgende thuismatch pas op 11 oktober op het programma. Dan ontvangen de Unionisten OH Leuven op speeldag acht van de Jupiler Pro League. Het Joseph Marienstadion blijft tijdens de interlandbreak evenwel niet ongebruikt. Op vrijdag 3 oktober wordt in het Dudenpark namelijk een Brusselse derby afgewerkt.
De U23 van Union Saint-Gilloise nemen het in de Eerste Amateurklasse van het ACFF op tegen RWDM. De derby wordt normaal gezien met publiek gespeeld, waardoor supporters tijdens de interlandperiode toch terechtkunnen in het historische stadion.
Nederland past aan voor uitvaart vrouw Koeman
De KNVB heeft het tijdstip van de persconferentie van Xavi – oorspronkelijk gepland voor woensdag – gewijzigd vanwege de uitvaart van Bartina Koeman, de echtgenote van Ronald Koeman. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal maakte het tragische nieuws op 16 september bekend. De persconferentie stond aanvankelijk gepland voor 15.00 uur, maar vindt nu plaats om 11.00 uur.
Daarnaast is de laatste training verschoven van 17.00 uur naar 17.30 uur. Nederland speelt aanstaande donderdag om 20.45 uur een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Bekende gezichten uit de Nederlandse voetbalwereld zullen de uitvaart van Bartina Koeman bijwonen. Spelers en stafleden van het nationale elftal kenden haar uit de periode dat haar echtgenoot bondscoach was.
Debast in de rouw
Zeno Debast heeft dinsdagavond droevig nieuws ontvangen terwijl hij zich met de Rode Duivels voorbereidt op de komende interlands. De verdediger van Sporting Portugal verloor zijn grootvader. Debast bracht hem dinsdag met een bericht op Instagram een emotioneel eerbetoon.
Zeno Debast rouwt in aanloop naar Italië
De 22-jarige Rode Duivel deelde in zijn Instagram Story enkele persoonlijke woorden voor zijn grootvader. “Zo blij dat ik je gisteren nog heb kunnen zien. Ik ga je missen”, schreef Debast. Uit die boodschap blijkt dat de voormalige verdediger van Anderlecht daags voor het overlijden nog tijd met zijn grootvader kon doorbrengen.
Ondanks het familiale verlies nam Debast dinsdag wel deel aan de training van de nationale ploeg. De Rode Duivels werken deze week toe naar hun eerste wedstrijd in de Nations League. België trekt daarvoor naar Italië, waar vrijdag de openingsmatch van de campagne op het programma staat. De redactie van Voetbalkrant.com wenst hem veel sterkte toe in moeilijke dagen.
Kevin De Bruyne laat zich uit over Mark van Bommel
De komst van Mark van Bommel was een van de vele hot topics die leven bij de Rode Duivels. De Bruyne legt de verantwoordelijkheid voor die keuze bij de voetbalbond, maar benadrukt tegelijk dat een technische staf tijd nodig heeft om zijn ideeën op de groep over te brengen.
Kevin De Bruyne spreekt over Rode Duivels
"De beslissing is genomen door de directie. Soms moet het oorspronkelijke plan wijzigen. Het is altijd beter om een trainer wat tijd te geven, maar we weten dat dat moeilijk ligt. We haalden de kwartfinale op het WK, en dat is een goed resultaat. Met wat pech lagen we er tegen Senegal uit en dan was de analyse helemaal anders geweest", aldus KDB bij RTL Sports.
De aanvoerder ziet ook groeimarge in de huidige Belgische selectie. "We zullen wat tijd krijgen om de tactische wensen van de coach in te voeren en proberen het zo goed mogelijk te doen. In onze kern zitten veel jonge spelers met potentieel. Sommigen maakten enkele weken geleden nog een grote transfer. Dat kan de groep helpen groeien. Ik geloof oprecht dat het potentieel richting het EK van 2028 daardoor kan toenemen."
Dolberg valt uit op training: groot probleem voor Ajax en Denemarken?
Ex-Anderlechtspeler Kasper Dolberg is op training bij Denemarken uitgevallen met pijn aan de knie. En dat zou wel eens ernstiger kunnen zijn dan op het eerste zicht verwacht werd, want iedereen maakt zich zorgen.
De knie is bij voetballers een zeer tere plek. Er wordt dan ook gedacht dat er wel eens wat loos zou kunnen zijn. Mogelijk is Dolberg daardoor meteen maanden buiten strijd en mist hij ook belangrijke afspraken met de Ajacieden. De komende uren en dagen houden we u zeker op de hoogte over de zaak.
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in groep A van de hoogste divisie van de Nations League. België neemt het op tegen Italië, Frankrijk en Turkije. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel wacht dus meteen een stevige reeks tegen Europese toplanden.
Voor Kevin De Bruyne wordt de Nations League een soort toernooi binnen het seizoen. De middenvelder beseft dat een sterke start nodig is om na vier speeldagen nog volop mee te dingen naar een gunstige eindklassering.
De Bruyne kijkt uit naar de Nations League
"Het is een minitoernooi, met veel nieuwe trainers. We moeten goed beginnen, daarna kunnen we bekijken hoever we kunnen raken. We moeten de richtlijnen van de staf uitvoeren. Na vier wedstrijden zullen we zien wat nog mogelijk is in de laatste twee duels."
De eerste opdracht voor de Rode Duivels volgt vrijdag om 20.45 uur in Italië. De Bruyne kent de Italiaanse competitie goed en ziet een nationale ploeg die volop in verandering is. "Italië moet zijn mentaliteit wat aanpassen. Als je naar hun selectie kijkt, ken je misschien niet zo veel spelers", aldus KDB in gesprek met de RTBF.
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"Voor mij ligt dat anders, omdat ik er speel. Ze zitten in een generatiewissel. Drie keer op rij het WK missen, is bijzonder zwaar voor een land als Italië. Ze zijn ook aan een nieuw project begonnen en willen waarschijnlijk meer op jongeren inzetten."
Zwaar programma voor de Rode Duivels
Na de verplaatsing naar Italië speelt België maandag om 20.45 uur tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. De daaropvolgende vrijdag ontvangen de Rode Duivels Turkije op Sclessin, opnieuw om 20.45 uur.
Op maandag 5 september trekt België vervolgens naar Parijs voor de tweede confrontatie met Frankrijk. De groepsfase wordt in november afgerond: op 12 november staat de uitwedstrijd tegen Turkije op het programma, terwijl Italië op 15 november naar België komt.
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