Live. Transfernieuws 24/9: Alaba heeft officieel beet
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'Standard ziet pion naar Charleroi vertrekken'
Frédéric Stilmant vervoegde de Rouches afgelopen herfst en kende zijn hoofdtrainer al door en door. Voor hun gezamenlijke passage bij Standard stonden Vincent Euvrard en Frédéric Stilmant al samen aan de zijlijn tijdens 156 wedstrijden, verdeeld over drie clubs.
Hun samenwerking startte bij RWDM. Euvrard nam Stilmant, die voordien door Fred Vanderbiest naar de Brusselse club was gehaald, op in zijn technische staf. Toen John Textor Euvrard enkele weken na de promotie naar de Jupiler Pro League ontsloeg, trok Stilmant met hem mee naar Zulte Waregem.
Stilmant van Standard naar Charleroi?
Ook bij Dender bleven de twee samenwerken toen daar een kans in de hoogste afdeling volgde. Vervolgens kwam Standard aankloppen, nadat de keuze voor Mircea Rednic geen succes bleek. Bij Standard had Stilmant onder meer de stilstaande fases onder zijn hoede.
Die taak zal hij binnenkort wellicht achter zich laten: de assistent-trainer van Euvrard staat op het punt om hoofdcoach te worden van Olympic Charleroi. De Dogues nemen afscheid van Kevin Caprasse na een teleurstellende 4 op 15 in de Eerste Amateurklasse. Stilmant moet in Charleroi voor een nieuwe sportieve impuls zorgen.
Alaba heeft officieel zijn nieuwe ploeg beet
Udinese heeft de komst van David Alaba officieel bevestigd. De Oostenrijkse verdediger, die overkomt na een succesvolle periode bij Real Madrid, kiest in de herfst van zijn carrière voor een nieuw hoofdstuk in de Serie A.
"Een speler met uitzonderlijke technische kwaliteiten, groot leiderschap en een opmerkelijke tactische veelzijdigheid. Alaba arriveert in Udine na een carrière op het allerhoogste niveau van het internationale voetbal", klinkt het in het officiële communiqué van Udinese.
Van Real Madrid naar Udinese
Alaba speelde zijn laatste officiële wedstrijden op het WK 2026, waar hij vier keer in actie kwam voor Oostenrijk. Bij Real Madrid kwam de 33-jarige veel minder aan spelen toe. Vorig seizoen bleef zijn teller steken op zestien wedstrijden, verspreid over alle competities.
De ervaren verdediger paste niet langer volledig in de plannen van de Madrilenen. Een contractverlenging bleef dan ook uit, waardoor Alaba transfervrij kon vertrekken richting Udinese. De Oostenrijker belandde in de zomer van 2021 bij Real Madrid, nadat hij jarenlang een vaste waarde was geweest bij Bayern München. In Spaanse loondienst verzamelde hij 132 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en negen assists afleverde.
Alaba wil meer zijn dan ervaren mentor
Zijn prijzenkast werd in Madrid verder aangevuld met elf trofeeën. Daaronder bevinden zich twee Champions League-zeges, in 2022 en 2024, en twee Spaanse landstitels in diezelfde jaren.
Alaba maakt duidelijk dat hij niet naar Udinese trekt om rustig uit te bollen. "Ik heb veel meegemaakt en veel gewonnen tijdens mijn carrière, maar één zaak is niet veranderd: ik wil nog altijd winnen. Ik wil competitief blijven en nog iets bijzonders bereiken. Die mentaliteit breng ik mee naar Udinese."
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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