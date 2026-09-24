Live. Transfernieuws 24/9: Alaba heeft officieel beet

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 24/9: Alaba heeft officieel beet
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

'Standard ziet pion naar Charleroi vertrekken'

Frédéric Stilmant vervoegde de Rouches afgelopen herfst en kende zijn hoofdtrainer al door en door. Voor hun gezamenlijke passage bij Standard stonden Vincent Euvrard en Frédéric Stilmant al samen aan de zijlijn tijdens 156 wedstrijden, verdeeld over drie clubs.

Hun samenwerking startte bij RWDM. Euvrard nam Stilmant, die voordien door Fred Vanderbiest naar de Brusselse club was gehaald, op in zijn technische staf. Toen John Textor Euvrard enkele weken na de promotie naar de Jupiler Pro League ontsloeg, trok Stilmant met hem mee naar Zulte Waregem.

Stilmant van Standard naar Charleroi?

Ook bij Dender bleven de twee samenwerken toen daar een kans in de hoogste afdeling volgde. Vervolgens kwam Standard aankloppen, nadat de keuze voor Mircea Rednic geen succes bleek. Bij Standard had Stilmant onder meer de stilstaande fases onder zijn hoede.

Die taak zal hij binnenkort wellicht achter zich laten: de assistent-trainer van Euvrard staat op het punt om hoofdcoach te worden van Olympic Charleroi. De Dogues nemen afscheid van Kevin Caprasse na een teleurstellende 4 op 15 in de Eerste Amateurklasse. Stilmant moet in Charleroi voor een nieuwe sportieve impuls zorgen.

Aernout Van Lindt

Alaba heeft officieel zijn nieuwe ploeg beet

Udinese heeft de komst van David Alaba officieel bevestigd. De Oostenrijkse verdediger, die overkomt na een succesvolle periode bij Real Madrid, kiest in de herfst van zijn carrière voor een nieuw hoofdstuk in de Serie A.

"Een speler met uitzonderlijke technische kwaliteiten, groot leiderschap en een opmerkelijke tactische veelzijdigheid. Alaba arriveert in Udine na een carrière op het allerhoogste niveau van het internationale voetbal", klinkt het in het officiële communiqué van Udinese.

Van Real Madrid naar Udinese

Alaba speelde zijn laatste officiële wedstrijden op het WK 2026, waar hij vier keer in actie kwam voor Oostenrijk. Bij Real Madrid kwam de 33-jarige veel minder aan spelen toe. Vorig seizoen bleef zijn teller steken op zestien wedstrijden, verspreid over alle competities.

De ervaren verdediger paste niet langer volledig in de plannen van de Madrilenen. Een contractverlenging bleef dan ook uit, waardoor Alaba transfervrij kon vertrekken richting Udinese. De Oostenrijker belandde in de zomer van 2021 bij Real Madrid, nadat hij jarenlang een vaste waarde was geweest bij Bayern München. In Spaanse loondienst verzamelde hij 132 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en negen assists afleverde.

Alaba wil meer zijn dan ervaren mentor

Zijn prijzenkast werd in Madrid verder aangevuld met elf trofeeën. Daaronder bevinden zich twee Champions League-zeges, in 2022 en 2024, en twee Spaanse landstitels in diezelfde jaren.

Alaba maakt duidelijk dat hij niet naar Udinese trekt om rustig uit te bollen. "Ik heb veel meegemaakt en veel gewonnen tijdens mijn carrière, maar één zaak is niet veranderd: ik wil nog altijd winnen. Ik wil competitief blijven en nog iets bijzonders bereiken. Die mentaliteit breng ik mee naar Udinese."

Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Lennart Karl is bezig aan zijn doorbraak bij Bayern München. De 18-jarige Duitse aanvallende middenvelder krijgt vertrouwen van Vincent Kompany en grijpt die kans om zijn kwaliteiten te tonen. Ook Real Madrid volgt de jonge Duitser inmiddels van dichtbij. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
3
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

18:00
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
1
'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

15:30
1
Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

15:00
3
Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

14:30
Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

14:00
3
Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

13:30
Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

13:00
1
Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

12:30
Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

12:00
Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Analyse

Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken

11:30
6
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen" Interview

Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen"

10:45
Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

11:00
Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

10:30
Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

10:00
Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

09:30
2
KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

09:00
KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

08:30
Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

08:00
6
Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

07:20
Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

07:00
30
Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

23:00
Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

22:45
1
Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

22:30
Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

22:00
Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

21:30
Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

21:15
Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

21:00
Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic? Vital Verheyen Vital Verheyen over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land Rocky III Rocky III over Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren fanskb fanskb over Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch" Jan Vercammen Jan Vercammen over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Obiku Obiku over Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen Stigo12 Stigo12 over Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan" Stigo12 Stigo12 over Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved