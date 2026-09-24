Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi
Foto: © photonews
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De nakende keuze van Nicolo Tresoldi voor de Duitse of Italiaanse nationale ploeg blijft een gespreksonderwerp. Nadat Jürgen Klopp eerder al begrip toonde voor de bedenktijd van de spits van Club Brugge, heeft ook Roberto Mancini zich uitgesproken over het dossier.

Tresoldi kan in de toekomst kiezen tussen Duitsland en Italië. De aanvaller wil die beslissing echter niet overhaasten en blijft voorlopig gefocust op zijn engagement bij de Duitse beloften. "Ik heb Nicolo Tresoldi inderdaad ontmoet", vertelde Mancini aan een Belgische collega.

"Het was een erg positief gesprek, maar hij gaf aan dat hij op dit moment nog geen beslissing kan nemen." De Bruggeling komt momenteel uit voor Duitsland Onder 21 en wil dat traject eerst volledig afwerken. Volgens Mancini heeft Tresoldi al duidelijk gemaakt dat hij komende zomer met Duitsland wil deelnemen aan het EK Onder 21 van 2027.

Club Brugge-spits wacht tot na EK Onder 21

"Hij wil in juni met Duitsland naar het EK Onder 21", bevestigde de Italiaanse bondscoach. "Hij zegt dat hij zich voor 50 procent Duits en voor 50 procent Italiaans voelt. Na het EK zal hij zijn keuze maken." Mancini bracht vervolgens ook wat humor in de perszaal. Naast hem kon doelman Gianluigi Donnarumma de grap duidelijk smaken.

"Laten we hopen dat hij zich volgende zomer voor 51 procent Italiaan en 49 procent Duitser voelt", glimlachte de bondscoach van de Squadra Azzurra. De interlandtoekomst van Tresoldi blijft dus nog open. Club Brugge ziet zijn spits intussen uitgroeien tot een speler die nadrukkelijk op de radar staat van twee grote voetballanden.

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