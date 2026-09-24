Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs
Foto: © photonews
Word fan van België! 2670

De Rode Duivels zijn met een nieuwe sportieve staf aan een nieuw Belgisch voetbalhoofdstuk beginnen schrijven. Maar ook de stoelendans in de bestuurskamer in Tubeke is stilaan afgerond.

Aernout Van Lindt

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Vincent Mannaert zal binnenkort de CEO van de Belgische voetbalbond worden. Dat stond al een tijdje in de sterren geschreven, maar nu is het zo goed als helemaal rond. Mannaert had een gesprek op woensdagavond met de amateurclubs.

Dat gesprek zou volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws voorspoedig zijn verlopen. Op die manier lijkt de laatste klip helemaal omzeild te zijn voor de gewezen sterke man van Zulte Waregem en Club Brugge. Niets lijkt zijn CEO-schap nog in de weg te staan, al moet er nog onderhandeld worden met voorzitster Van Damme.

De Rode Duivels zijn met een nieuwe sportieve staf aan een nieuw Belgisch voetbalhoofdstuk beginnen schrijven. Maar ook de stoelendans in de bestuurskamer in Tubeke is stilaan afgerond.

Mark van Bommel blies deze week voor een eerste keer verzamelen in Tubeke. De nieuwe bondscoach moest niet alleen zichzelf voorstellen aan de Rode Duivels. In zijn zog kwam een nieuwe sportieve staf mee.

Met Boudewijn Zenden en Reinier Robbemond vervoegen er twee Nederlanders de sportieve staf van van Bommel. Ook Maarten Martens en Brian Vandenbussche zijn in principe nieuwe gezichten. 

Van Bommel Mark

Maar ook in de bestuurskamer was het de voorbije weken aan het rommelen. Peter Willems werd vorige week ontslagen als CEO van de Belgische voetbalbond na een dispuut met Pascale Van Damme. 

De KBVB hoopt deze week - en bij voorkeur voor de afreis naar Rome komende donderdag - met witte rook te komen wat betreft de opvolger. Al kunnen we eigenlijk stellen dat dat een formaliteit is.

Het is wachten op bevestiging, maar de stoelendans bij de KVBV is beslecht

Vincent Mannaert gaat Willems opvolgen als CEO. Mannaer was al aan de slag als sportief directeur van de Belgische voetbalbond en heeft bakken ervaring als voormalig CEO van Club Brugge.

Mannaert is de bovendien enige kandidaat én draagt de voorkeur weg van de quasi volledige Raad van Bestuur. Er is dus géén twijfel meer. Al wordt het wel een huzarenstukje om de bevestiging van alle partijen ook voor donderdag rond te krijgen.

Meteen promotie voor Simon Mignolet, ook Pierre Locht krijgt belangrijke rol

Simon Mignolet krijgt na enkele weken al meteen promotie in zijn nieuwe functie en gaat aan de slag als sportief directeur. Pierre Locht gaat het triumviraat vervolledigen als operationeel directeur.

We vergeten bijna dat het enkele héél interessante weken worden op het veld voor de Rode Duivels. Mark van Bommel debuteert komende vrijdag als bondscoach van België in en tegen Italië. Er staat eveneens een wedstrijd tegen Turkije én twee confrontaties met Frankrijk op het programma.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
4
OH Leuven met stunt in Champions League én speelster in team van de week

OH Leuven met stunt in Champions League én speelster in team van de week

21:20
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
2
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
4
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

18:00
'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

13:30
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

15:30
1
Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

15:00
10
Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

12:00
Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

14:30
Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

14:00
3
Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

11:00
Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria

13:00
1
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen" Interview

Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen"

10:45
Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

12:30
1
Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

09:30
2
Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

10:00
Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Analyse

Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken

11:30
6
Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

10:30
Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

07:00
31
KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

09:00
KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

08:30
Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

08:00
6
Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

22:45
1
Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

07:20
Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

23:00
Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

23/09
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 0-1 Duitsland Duitsland
Servië Servië 1-0 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 2-1 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 1-0 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Sedona Sedona over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land Vital Verheyen Vital Verheyen over Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic? Vital Verheyen Vital Verheyen over Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan Sedona Sedona over Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje Joske89 Joske89 over Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan" Stephan S. Stephan S. over Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren Bierbrood Bierbrood over Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch" Jan Vercammen Jan Vercammen over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Obiku Obiku over Fredberg en Verschaeren krijgen het meteen zwaar bij Sampdoria Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved