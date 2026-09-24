Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark Van Bommel staat voor zijn eerste grote test als bondscoach van de Rode Duivels. Tegen Italië wil de Nederlander niet alleen een resultaat neerzetten, maar vooral meteen een duidelijke speelstijl tonen. Op zijn persconferentie bleef hij zoals verwacht eerder beknopt, al liet hij wel verstaan welke richting hij met België uit wil.

De voorbereidingstijd is bijzonder kort. Zowel België als Italië moet met amper drie dagen training een nieuw plan op het veld zien te krijgen. Van Bommel beseft dat zijn collega Roberto Mancini met dezelfde uitdaging kampt, maar wil geen excuses zoeken.

Van Bommel wil België meteen herkenbaar maken tegen Italië

"Het is niet gemakkelijk om zo'n wedstrijd voor te bereiden, want we hebben slechts drie dagen om een speelplan en nieuwe principes te implementeren", vertelde de bondscoach. "Roberto zit in dezelfde situatie als wij."

De staf van de Rode Duivels heeft uiteraard beelden van Italië geanalyseerd, maar de focus ligt in de eerste plaats op het eigen spel. Van Bommel wil dat zijn ploeg vanaf het eerste fluitsignaal initiatief neemt en haar eigen accenten legt.

Balbezit, hoge pressing en controle

Op training zag Van Bommel naar eigen zeggen al veel positieve signalen. Hij rekent daarbij op ervaren en tactisch sterke spelers zoals Youri Tielemans om zijn ideeën snel naar de groep te vertalen.

"Het niveau op training ligt heel hoog. Ik beschik over heel intelligente spelers, zoals Youri, die onze principes snel hebben begrepen: de bal hebben, hem snel terugwinnen wanneer we hem verliezen en de wedstrijden controleren", aldus Van Bommel.



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Die aanpak moet België een herkenbare identiteit geven. De bondscoach wil niet wachten tot latere interlands om zijn stempel te drukken. "Dat is ons spelidee en de groep heeft het opgepikt. Nu moeten we het ook op het veld brengen. Dat is het moeilijke deel, maar we hebben geen tijd te verliezen."

Italië blijft ondanks drie gemiste WK-eindrondes op rij een tegenstander met naam en kwaliteit. Van Bommel kijkt dan ook uit naar de confrontatie, zonder zijn ambities te verbergen.

"Dit is een mooie wedstrijd, het soort match dat je als voetballer wil spelen. We hopen te winnen, maar dat is niet het enige. We willen ook goed voetballen, met een duidelijke identiteit. Als dat lukt, vergroot je je kansen om wedstrijden te winnen."

Basiself is al op de hoogte

Over zijn opstelling wilde Van Bommel niets kwijt aan de pers. De bondscoach gaf wel met een glimlach mee dat zijn spelers al beter geïnformeerd zijn dan de aanwezige journalisten.

"Ik heb de ploeg al doorgegeven ... aan de spelers. Zij kennen ze", lachte hij. Van zenuwen was volgens hem op de vooravond van de wedstrijd nog geen sprake, al verwacht hij dat gevoel wel zodra de match dichterbij komt. "Morgen zal dat wel komen, en dat is goed ook. Anders leg je jezelf nooit druk op."

Van Bommel neemt Loïs Openda in bescherming

Een Italiaanse journalist bracht op het einde van de persconferentie Loïs Openda ter sprake. Die omschreef de periode van de Belgische spits bij Juventus als "rampzalig", een kwalificatie die voor wat gegniffel in de zaal zorgde.

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Van Bommel glimlachte, maar sprong meteen in de bres voor Openda. De aanvaller is opnieuw bij de selectie nadat hij onder Rudi Garcia het WK 2026 misliep. "Sinds ik bondscoach ben, hebben we Loïs vaak zien spelen en hij heeft ons overtuigd van zijn kwaliteiten", reageerde Van Bommel kort maar duidelijk.

Toen de Italiaanse journalist opperde dat wel meer spelers het moeilijk hebben bij Juventus en elders opnieuw opbloeien, hield Van Bommel de bal bij de club uit Turijn. "Misschien ligt het probleem bij Juventus, ik weet het niet. Die vraag moet je eerder aan hen stellen", besloot hij met een kleine glimlach.