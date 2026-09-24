Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

Beerschot staat na zes speeldagen bovenaan in de Challenger Pro League met vijftien punten, maar coach Mo Messoudi ziet nog voldoende werkpunten. Vooral buitenshuis liep het volgens hem niet altijd even vlot als op het Kiel, waar de ploeg doorgaans veel overtuigender voor de dag kwam.

Tegen Dender vond Messoudi dat zijn ploeg te voorzichtig speelde. “We legden te weinig risico in ons spel en schoven in balbezit de verantwoordelijkheid af”, zegt hij tegenover Het Laatste Nieuws. Ook tegen Hasselt kende Beerschot een moeilijke fase. Na een sterke start zakte het niveau gedurende een halfuur weg, waarna de technische staf in de rust ingreep.

Vossen blijft belangrijk

Een ander aandachtspunt is de blessure van Jelle Vossen. De ervaren aanvaller liep een miniscuur in de achillespees op en is enkele maanden buiten strijd. Toch had het nog veel erger kunnen zijn.

“Bij een volledige scheur was het gedaan geweest”, aldus Messoudi. De coach hoopt dat Vossen zonder operatie kan herstellen en in december of januari opnieuw bij de groep aansluit. “Zijn rol is nog niet uitgespeeld.”

Dat is voor Beerschot belangrijk, want Vossen brengt niet alleen ervaring maar ook doelgerichtheid in een ploeg die dit seizoen vol voor promotie lijkt te gaan.

Eerst de Croky Cup

Zondag wacht eerst nog de zesde ronde van de Croky Cup. Beerschot trekt dan naar Crossing Schaerbeek. Messoudi verwacht geen eenvoudige opdracht tegen de ploeg uit Wallonië. “Dat team zal zeer gemotiveerd zijn, ze zullen zich dubbel plooien”, waarschuwt hij. Beerschot heeft al beelden van de tegenstander bekeken en de coach sluit niet uit dat hij enkele wijzigingen doorvoert.





Ook op doel kan er geroteerd worden. “De keeper? Dat is mogelijk.” Toch blijft de opdracht eenvoudig. “Het belangrijkste is die match over de streep te trekken.”

Beerschot wil dus geen risico nemen. De leidersplaats in de Challenger Pro League geeft vertrouwen, maar Messoudi weet dat een bekermatch tegen een lager geklasseerde tegenstander snel gevaarlijk kan worden.