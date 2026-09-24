Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Kevin Rodríguez gebruikt de interlandbreak niet voor een trip met Ecuador, maar om in Brussel verder te werken aan zijn herstel. De spits van Union kampt met een hamstringblessure en ziet zo opnieuw een periode zonder internationale minuten op zich afkomen.

Union Saint-Gilloise moet tijdens de lange interlandbreak verder werken zonder een volledig fitte Kevin Rodríguez. De Ecuadoraanse spits was opgeroepen voor zijn nationale ploeg, maar heeft zich door een hamstringblessure moeten afmelden. Hij blijft in Brussel om verder aan zijn herstel te werken.

De timing is opvallend, want Rodríguez kwam afgelopen weekend nog in actie tegen Antwerp. De 26-jarige aanvaller viel na 64 minuten in en leverde vervolgens de assist voor de 0-2 van Denzel De Roeve. Toch blijkt hij fysiek nog niet helemaal verlost van zijn problemen. Union bevestigt dat de spits zijn revalidatie tijdens de interlandperiode bij de club voortzet.

De Ecuadoraanse voetbalbond kwam met meer details over de blessure. Onderzoeken bij Union brachten een spierblessure aan de hamstring aan het licht, ingedeeld als BAMIC 2B. Daardoor werd Rodríguez geschrapt voor de huidige interlandperiode. Een concrete termijn voor zijn terugkeer werd niet meegedeeld.

Geen trip met Ecuador

Rodríguez mist daardoor de Aziatische trip van Ecuador. De nationale ploeg werkt tijdens deze interlandbreak onder meer wedstrijden af tegen Zuid-Korea en Japan. Ook Gonzalo Plata moest geblesseerd afhaken. Beide spelers blijven bij hun clubs om hun fysiotherapie verder te zetten.





Voor Union komt de break mogelijk op een geschikt moment om Rodríguez opnieuw volledig fit te krijgen. De Ecuadoraan kende eerder dit seizoen al fysieke problemen en kwam daardoor niet voortdurend aan spelen toe. Tegen Viktoria Plzen en Antwerp kreeg hij opnieuw minuten.

Contract onlangs verlengd

Union liet eind augustus nog duidelijk blijken dat het op langere termijn op Rodríguez rekent. Zijn contract werd opengebroken tot juni 2029. Sinds zijn komst in 2023 speelde de spits al meer dan honderd wedstrijden voor de Brusselaars en scoorde hij negentien keer.

Wanneer Rodríguez opnieuw honderd procent inzetbaar zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk. Zeker is wel dat hij deze interlandbreak volledig gebruikt voor zijn herstel in Brussel.