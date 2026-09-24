Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak
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Lennart Karl is bezig aan zijn doorbraak bij Bayern München. De 18-jarige Duitse aanvallende middenvelder krijgt vertrouwen van Vincent Kompany en grijpt die kans om zijn kwaliteiten te tonen. Ook Real Madrid volgt de jonge Duitser inmiddels van dichtbij.

Karl werd opgeleid bij Bayern München en was vorig seizoen goed voor negen doelpunten en acht assists in veertig wedstrijden over alle competities heen. Daarmee heeft hij zich stevig in de kijker gespeeld bij de Duitse topclub.

De middenvelder verzamelde intussen ook drie interlands voor Duitsland. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 60 miljoen euro.

Real Madrid houdt situatie in de gaten

Volgens BILD-journalist Christian Falk volgt Real Madrid de situatie rond Karl aandachtig. De Spaanse grootmacht wil vooral weten of de Duitser zijn contract bij Bayern zal verlengen.

Voorlopig zijn er nog geen concrete onderhandelingen opgestart. Real Madrid zou eerst willen afwachten hoe het dossier evolueert, vooraleer eventueel een stap te zetten.

Karl lijkt zich dus steeds nadrukkelijker in de kijker te spelen. Terwijl Kompany hem bij Bayern kansen blijft geven, groeit ook de buitenlandse belangstelling rond het 18-jarige talent.

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Real Madrid is droomclub van Lennart Karl

De belangstelling van Real Madrid zou Karl wel eens kunnen aanspreken. In januari gaf hij al ongelukkig toe dat Real Madrid zijn droomclub is en dat hij er ooit graag zou spelen.

Die uitspraak krijgt nu natuurlijk een andere betekenis, al is er voorlopig niets dat erop wijst dat de aanvallende middenvelder München op korte termijn wil verlaten.

Bayern is ook niet van plan om zijn jonge talent zomaar te laten gaan. Karl ligt nog tot juni 2029 onder contract en geldt als een speler rond wie de Duitse topclub de toekomst wil uitbouwen.

Een contractverlenging zou daarom binnenkort op tafel kunnen komen. Kompany rekent op Karl, terwijl Real Madrid voorlopig afwacht welke richting zijn carrière uitgaat.

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