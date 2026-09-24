Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren
Foto: © photonews
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Nog één nacht slapen en dan begint het tijdperk-Mark van Bommel. Voor België komt het echte werk eraan, met Italië als eerste tegenstander in de Nations League. Om die campagne goed te beginnen, moet de nieuwe bondscoach meteen knopen doorhakken over zijn basiself. Philippe Albert stelde bij Sudinfo zijn ideale opstelling samen en probeerde daarbij in het hoofd van Van Bommel te kruipen.

“Ik zou Senne Lammens in doel zetten, ook al merk ik dat hij bij Manchester United nog behoorlijk wat doelpunten slikt. Dat is nooit goed voor een doelman, zeker niet als je weet dat hij nog een enorme fout op het WK in het achterhoofd heeft en afgelopen weekend bij Fulham opnieuw zwaar in de fout ging”, aldus Albert.

Verdediging ligt grotendeels voor de hand

Achterin twijfelt Albert minder. “Drie van de vier plaatsen in de verdediging wijzen zichzelf aan. Op basis van hun prestaties in de Verenigde Staten zijn Timothy Castagne, Nathan Ngoy en Brandon Mechele voor mij onbespreekbaar.”

Voor de linksback kiest hij niet voor Maxim De Cuyper. “Hij speelt bij Brighton nu veel hoger op het veld, waardoor hij nog wat meer van zijn toch al beperkte defensieve automatismen verliest. Daarom kies ik voor Joaquin Seys.”

KDB, Raskin en Tielemans op het middenveld

Ook op het middenveld ziet Albert weinig reden tot discussie. “Kevin De Bruyne zal starten in zijn vertrouwde rol als spelmaker, maar uiteraard niet alle vier de wedstrijden spelen. Op zijn 35e zou dat onverantwoord zijn.”

Naast hem kiest Albert voor Nicolas Raskin en Youri Tielemans. “Je hebt een zes nodig die ballen verovert en een acht die creatiever speelt. Dat profiel past perfect bij Raskin en kapitein Tielemans. Je moet sterk zijn in de duels, maar tegelijk ook vooruit kunnen voetballen.”

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Meer twijfel voorin

In de aanval ligt het voor Albert minder vast. Op links kiest hij voor Diego Moreira. “Hij draait de voorbije weken uitstekend nadat hij wat tijd nodig had om zich aan te passen bij AC Milan.”

Op rechts zet hij Dodi Lukebakio en centraal kiest hij voor Charles De Ketelaere. “We weten dat hij goed kan combineren en ook naar buiten kan uitwijken. Dat is ideaal voor De Ketelaere, van wie we in de Verenigde Staten bovendien zagen dat hij naast twee goede voeten ook sterk is in de lucht.” Albert verkiest hem boven Romelu Lukaku, gezien diens situatie bij Fenerbahçe.

De ideale elf van Philippe Albert: Senne Lammens – Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys – Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne – Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Diego Moreira.

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